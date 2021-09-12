AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları 2021 ile sınav yorumları! AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) okuyan öğrenciler bugün yaz okulu sınavlarına katıldı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sınavlar uzaktan yapılmıştı. Bugün yüz yüze sınava giren öğrenciler sınav çıkışında sonuçların açıklanacağı tarihi, sınav yorumlarını ve sınavın soru cevaplarını araştırmaya koyuldu. 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak yapılan AÖF yaz okulu sınavlarında öğrencilere her ders için 30 dakika süre verildi. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları 2021, AÖF yaz okulu sınav yorumları...