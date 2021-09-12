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    • Eğitim
    • 12.09.2021 11:53
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    • 12.09.2021 12:01
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    AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları 2021 ile sınav yorumları! AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül'de yani bugün uygulandı. Yaz okuluna kalan binlerce öğrenci sınavlarını yüz yüze oldu. Sınavdan çıkan öğrenciler hemen telefonlarına sarılarak AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları ve sınav yorumlarını araştırmaya başladı. Bir yandan da sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalıştı. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları ve yorumları ile diğer tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları 2021! AÖF yaz okulu sınav yorumları

    Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) okuyan öğrenciler bugün yaz okulu sınavlarına katıldı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sınavlar uzaktan yapılmıştı. Bugün yüz yüze sınava giren öğrenciler sınav çıkışında sonuçların açıklanacağı tarihi, sınav yorumlarını ve sınavın soru cevaplarını araştırmaya koyuldu. 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak yapılan AÖF yaz okulu sınavlarında öğrencilere her ders için 30 dakika süre verildi. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları 2021, AÖF yaz okulu sınav yorumları...

    AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Adayların konuyla ilgili heyecanlı bekleyişi sürerken fakültenin açıklamaları yakın takip ediliyor. AÖF tarafından bir açıklama yapıldığında detaylar ve sonuç tarihi haberimizde yer alacak.

    AÖF SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına aşağıdaki link üzerinden kişisel giriş bilgileriyle giriş yapabilir.

    SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    AÖF YAZ OKULU SIAV SORULARI VE CEVAPLARI İLE SINAV YORUMLARI

    AÖF'te ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacak. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

    AÖF YAZ OKULU SINAV SORU VE CEVAPLARI 2021

    Başvuruları Temmuz ayında alınan AÖF yaz okulu sınavlarının soru ve cevapları E Kampüs üzerinden erişime açıldı.

    TIKLA ÖĞREN

    YAZ OKULU SINAV YORUMLARI

    Öğrencilerin AÖF yaz okulu sınavları hakkındaki yorumları şöyle;

    -Keşke online yapılsaydı

    - Çalıştığım halde zorlandım ben sınavda
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    Skandala sert tepki: İlkellik, sakillik, çapsızlık, zavallılık
    Haberler Eğitim AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları 2021 ile sınav yorumları! AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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