ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF OBS giriş: Yaz okulu sınavları tek oturum mu, yüz yüze mi olacak?

11 Ağustos 2021 tarihinde başvurularunı yapmış olup yaz okulunda eğitimlerini alan öğrenciler için sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Sınava sayılı saatler kala öğrenciler tarafından imtihan saati ve sınav bitiş saati merak edilip araştırılıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? ATA AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi, online mı olacak? İşte detaylar!