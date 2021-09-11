ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF OBS giriş: Yaz okulu sınavları tek oturum mu, yüz yüze mi olacak?

11 Ağustos 2021 tarihinde başvurularunı yapmış olup yaz okulunda eğitimlerini alan öğrenciler için sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Sınava sayılı saatler kala öğrenciler tarafından imtihan saati ve sınav bitiş saati merak edilip araştırılıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? ATA AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi, online mı olacak? İşte detaylar!
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?
ATA AÖF yaz okulu sınavı takvime göre sınav 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da 81 ilde yüz yüze ger
çekleşecek. Sınava girerken adayların ATAUNİ OBS üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesinin yanında olması önem arz edecek.
ATA AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
ATA AÖF resmi sayfasında yapılan duyuruya göre yaz okulu sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sitesinde erişime açıldı.