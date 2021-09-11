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    • Eğitim
    • 11.09.2021 16:51
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    • 11.09.2021 16:55
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    ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF OBS giriş: Yaz okulu sınavları tek oturum mu, yüz yüze mi olacak?

    ATA AÖF yaz okulu sınavına katılacak öğrenciler sınav tarihi ve süresi hakkında detaylı araştırmalara başladı. 11 Ağustos 2021 tarihinde başvurularunı yapıp yaz okulunda eğitimlerini alan öğrenciler için sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Sınava sayılı saatler kala öğrenciler tarafından sınav saati ve sınav bitiş saati merak edilip araştırılıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? ATA AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi, online mı olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta?

    11 Ağustos 2021 tarihinde başvurularunı yapmış olup yaz okulunda eğitimlerini alan öğrenciler için sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Sınava sayılı saatler kala öğrenciler tarafından imtihan saati ve sınav bitiş saati merak edilip araştırılıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? ATA AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi, online mı olacak? İşte detaylar!

    ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?

    ATA AÖF yaz okulu sınavı takvime göre sınav 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da 81 ilde yüz yüze ger

    çekleşecek. Sınava girerken adayların ATAUNİ OBS üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesinin yanında olması önem arz edecek.

    ATA AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

    ATA AÖF resmi sayfasında yapılan duyuruya göre yaz okulu sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sitesinde erişime açıldı.

        ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

        ATA AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme geçtiğimiz haftalarda resmi siteden yayınlandı. Yapılan duyuru şu şekilde;

        "2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da 81 ilimizde yüz yüze yapılacaktır."

        ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SÜRESİ NE KADAR?

        • Fakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09.30'da tek oturumda yapılacaktır.

        • Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

        • Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.

        • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
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        Haberler Eğitim ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF OBS giriş: Yaz okulu sınavları tek oturum mu, yüz yüze mi olacak?
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