Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları devam ediyor ve henüz işlemlerini tamamlamamış olan öğrenciler başvuru işlemlerine dair detayları araştırıyor. Bilinmesi gereken tüm sorular KYK tarafından cevaplandı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte bilinmesi gerekenler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2021-2022 KYK yurt başvuruları 12 Eylül'de sona erecek. Öğrenciler, 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirilebilecek.