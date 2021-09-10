Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları devam ediyor ve henüz işlemlerini tamamlamamış olan öğrenciler başvuru işlemlerine dair detayları araştırıyor. Bilinmesi gereken tüm sorular KYK tarafından cevaplandı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte bilinmesi gerekenler...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2021-2022 KYK yurt başvuruları 12 Eylül'de sona erecek. Öğrenciler, 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirilebilecek.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak belli olmadı. Başvuru sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurtlarında barınmak için aylık ücret ödenmektedir. Yurt ücretleri, şehirlere ve yurdun özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. 6 farklı yurt tipi için 2021-2022 yurt ücretleri şu şekilde:
2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti
1. Tip: 230 TL - 314 TL
2. Tip: 250 TL - 342 TL
3.Tip: 290 TL - 396 TL
4.Tip: 325 TL - 444 TL
5.Tip: 360 TL - 492 TL
6. Tip: 390 TL - 533 TL
Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL