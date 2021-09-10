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    • 10.09.2021 08:40
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    • 10.09.2021 08:44
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    KYK yurt başvuru sonuçları kaç günde açıklanır? e-devlet KYK yurt sorgulama! 2021 Yurt fiyatları ne kadar oldu?

    Üniversite kayıt süreci devam ederken eğitimlerini bulundukları şehrin dışında farklı bir ilde alacak olan öğrenciler KYK yurtlarında barınabilmek için başvurularını 12 Eylül'e kadar yapabilecek. Bavul hazırlığı yapan öğrenciler hangi yurtlarda kalacağını öğrenmek için KYK yurt başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki KYK yurt başvuru sonuçları kaç günde açıklanır? 2021 Yurt fiyatları ne kadar oldu? İşte e-devlet KYK yurt sorgulama ve KYK yurtları hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuruları kaç günde açıklanır? e-devlet KYK yurt sorgulama! 2021 Yurt fiyatları ne kadar oldu?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde 2021 KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Üniversitelerin açılmasına 3 gün kala öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi yoğun olarak araştırmaya başladı. Bu yıl üniversiteler 13 Eylül'de yüz yüze açılacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir uzaktan eğitim alan öğrenciler Pazartesi günü okullarına kavuşacak. Peki KYK yurt başvuru sonuçları kaç günde açıklanır? 2021 Yurt fiyatları ne kadar oldu? İşte e-devlet KYK yurt sorgulama ve yurtlar hakkında son gelişmeler...

    KYK YURT BAŞVURULARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

    7 Eylül'de başlayan KYK yurt başvuruları 12 Eylül'de sona erecek. Ardından da KYK yedek yurt başvuruları alınacak. KYK yurt başvurularının tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci olacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili ise henüz net bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğu zaman son dakika duyurular haberde yer alacak.

    YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Bakan Kasapoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    Öğrenciler başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden yapabilecek.

    KYK YURT BAŞVURU EKRANI

    2021 KYK YURT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KYK yurtlarında ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.

    Yurt ücretleri aylık olarak alınır. Kayıtlarda hem depozito ücreti hem de ilk ayın ücreti alınır. Kayıt sürecinde ortalama 500 TL gibi bir ücret ödersiniz. Kayıt sildirmelerde ise depoziyo ücreti iade edilir.

    Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir. İşte fiyatlar...

        1. TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ : 230
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

        2. TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 250
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        3.TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 290
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        4.TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 325
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

        5.TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 360
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

        6 TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 390
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

        KYK YURTLARI HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

        KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

        Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.

        KYK YURTLARINDA İNTERNET, TELEVİZYON VAR MI?

        KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon genellikle yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet mevcuttur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.

        KYK YURTLARINDA ÇAMAŞIR YIKAMA

        Her yurdun içerisinde çamaşırhane mevcuttur. Bu çamaşırhanelerde çamaşırlarınızı ücretsiz bir şekilde yıkayabilirsiniz. Çamaşırları yıkarken deterjan ve yumuşatıcı masrafı öğrencilere aittir.

        Ayrıca KYK tarafından öğrencilerin güvenliği amacıyla odalarda bazı yasaklar getirilmiştir. Yasaklı eşya bulundurmanız durumunda ceza alınabiliyor.
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