KYK yurt başvuru sonuçları kaç günde açıklanır? e-devlet KYK yurt sorgulama! 2021 Yurt fiyatları ne kadar oldu?

KYK YURT BAŞVURULARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

7 Eylül'de başlayan KYK yurt başvuruları 12 Eylül'de sona erecek. Ardından da KYK yedek yurt başvuruları alınacak. KYK yurt başvurularının tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci olacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili ise henüz net bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğu zaman son dakika duyurular haberde yer alacak.

YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bakan Kasapoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden yapabilecek.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI