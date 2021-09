2021 ALES 2 sınav tarihi: ALES sınavı ne zaman? Sınava girerken gerekli belgeler!

ALES 2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2021 ALES 2 sınavı 19 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika a (2,5 saat) sürecek. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayınlandı. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

SINAVDA GEREKLİ OLAN BELGELER

ALES 2 sınavında adayların yanlarında kimlik ve giriş belgesi muhakkak bulunmalıdır. Sınava gelirken cep telefonu gibi elektronik aletler içeri alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES 3 NE ZAMAN, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 3 sınavı ise : 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. ALES 3 başvuruları 6 Ekim'de başlayıp 14 Ekim'de sona erecek. Sınav ücreti 145,00 TL olarak belirlendi.