MEB müjdeli haberi duyurdu! Sözleşmeli öğretmene tayin hakkı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin bugün sona eren başvuru tarihinin 9 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/ tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül tarihi dikkate alınacak.