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    • Eğitim
    • 14.09.2021 14:08
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    • 14.09.2021 14:14
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    Gözler ÖSYM’ye çevrilmişti! 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama: DGS tercih sonuçları açıklandı

    2021 DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce kişi 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmek için DGS sınavında ter döktü. Üniversite kayıtlarının devam ettiği bu sıralar adaylar DGS tercih sonuçlarıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Kayıt sürecindeyken DGS ile kazandıkları bölüme kayıt yapmak isteyenler DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtlarını arıyor. DGS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından da ek tercih dönemi başlayacak. İşte 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama...

    takvim.com.tr
    Gözler ÖSYM’ye çevrilmişti! 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri için tüm gözler ÖSYM'ye çevrildi. 11 Temmuz'da sınava girip 11 Ağustos'ta sonuçlarını öğrenen adaylar 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında da tercihlerini tamamladı. DGS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 4 yıllık bir bölüme yerleştirilen öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini yapmaya başlayacak. Grçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları tercihlerinin alınmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra açıklanmıştı. Peki bu yıl DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? İşte DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

    ÖSYM İLE DGS TERCİH SONUÇLARI

    Geçtiğimiz yıl DGS tercihlerinin tamamlanmasının ardından 5 gün sonra sonuçlar açıklanmıştı. ÖSYM'den son dakika açıklama geldiğinde haberimizde son gelişmelere yer verilecektir.

    DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

    DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

    DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS ek tercihler başlayacak. Üniversitelerin DGS için ayırdığı kontenjanlara asıl adaylar yerleştirildikten sonra boş kalan kontenjanlar için ek tercih yapılacak. Ancak ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz ÖSYM tarafından bildirilmedi. Öte yandan Ekim ayında başlaması planlanıyor.

    DGS EK TERCİH NE DEMEK?

    Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılır.

    EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir.

    DGS İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız ilgili öğretim yılı için geçerlidir.

    DGS sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleşenlerin kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvurmaları gerekmektedir.

    Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açıköğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.

    ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiç bir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

        Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2020 yılında 09-15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl için henüz tarih verilmedi.

        DGS ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

        E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

        DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

        ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
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