Gözler ÖSYM’ye çevrilmişti! 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama: DGS tercih sonuçları açıklandı

DGS EK TERCİH NE DEMEK?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılır.

EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir.

DGS İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız ilgili öğretim yılı için geçerlidir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleşenlerin kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvurmaları gerekmektedir.

Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açıköğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.

ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiç bir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.