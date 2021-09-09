Yükseklisans ve ya doktora yapmak isteyenlerin katılım göstereceği ALES 2 sınavı önümüzdeki günlerde uygulanacak. ÖSYM tarafından ortganize edilen sınav için adaylar bir süredir giriş belgelerini bekliyordu. Sınava girecekleri yeri bildiren giriş belgeleri için bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanlığından son dakika 2021 ALES 2 duyurusu yapıldı. Peki ALES 2 giriş belgesi yayımlandı mı? 2021 ALES giriş yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır?
ALES 2 GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU 2021?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
DİKKAT!
19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
ALES SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ALES 2 sınavı 19 Eylül Pazar günü saat : 10.15'te başlayacak. ÖSYM, ALES 2 sınavı için adaylara 150 dakika (2,5 saat) süre tanıdı.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
Yılda 3 kez yapılan sınava katılan adaylar her sene sınavın kaç yıl geçerli olduğunu araştırıyor. Bu yıl da ALES'e katılacak adaylar aynı soruyu araştırmaya koyuldu. Sınava sayılı günler kala ALES kaç yıl geçerli? sorusu gündeme geldi. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü
ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.