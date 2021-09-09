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    • Eğitim
    • 09.09.2021 20:03
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    • 09.09.2021 20:27
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    Son dakika: 15 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu! İşte başvuru tarihi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu. MEB'den yapılan açıklamada, Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasının 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arası olarak duyurulurken atama sonuçlarının açıklanacağı tarih 31 Ocak 2022 olarak açıklandı.

    takvim.com.tr
    15 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu.

    MEB'den yapılan açıklamada, Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasının 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arası olarak duyurulurken atama sonuçlarının açıklanacağı tarih 31 Ocak 2022 olarak açıklandı.

    İşte o takvim:

    MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ
    Başkan Erdoğan öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.
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