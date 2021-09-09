Son dakika: 15 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu! İşte başvuru tarihi

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.