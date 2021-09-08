YKS ile ATA AÖF kayıtlarında son gün! ATA AÖF kayıt nasıl yapılır, ücreti hangi bankaya yatırılır?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

E-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini yatırabilirler. Bu işlemleri yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olur. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler de PTT şubelerinden bu şifreyi temin edebilirler.

AÖF KAYITLARI İÇİ OKULA GİTMEYE GEREK VAR MI?

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenciler 6 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı, şifre ve TC ile Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak materyal ücretini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler.

AÖF'ten yapılan açıklamada pandemi sürecinden dolayı kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapmaları rica edildi.

Öğrenciler karşılaştıkları sorunları aof@atauni.edu.tr e-posta üzerinden ya da 0 850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonunu arayarak Fakülteye iletebilir.