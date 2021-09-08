YKS ile ATA AÖF kayıtlarında son gün! ATA AÖF kayıt nasıl yapılır, ücreti hangi bankaya yatırılır?

ATA AÖF'ten yapılan son dakika açıklamada, ''Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Fakültemiz Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine'' başlığı ile henüz e kayıt yaptırmamış öğrenciler için uyarı yapıldı. YKS ile ATA AÖF'e kayıt yapacak öğrenciler kayıt işlemlerini yapmaya 4 Eylül'de başladı. E- kayıtlarda sona geliniyor. E-devlet üzerinden alınan ATA AÖF e-kayıtlarda bugün son gün. Peki ATA AÖF kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?
ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
ATA AÖF'e e kayıtlar 4 - 8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmaktadır. Öğrenciler e-Devlet üzerinden e-Kayıt yolu ile işlemlerini tamamlayabilecekler.
ATA AÖF KAYIT NASIL YAPILIR?
e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr adresinde "e-hizmetler" bölümünde yer alan ve "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan "Üniversite e-Kayıt" seçeneği aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebilecekler. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecek.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
E-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini yatırabilirler. Bu işlemleri yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olur. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler de PTT şubelerinden bu şifreyi temin edebilirler.
AÖF KAYITLARI İÇİ OKULA GİTMEYE GEREK VAR MI?
E-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenciler 6 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı, şifre ve TC ile Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak materyal ücretini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler.
AÖF'ten yapılan açıklamada pandemi sürecinden dolayı kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapmaları rica edildi.
Öğrenciler karşılaştıkları sorunları aof@atauni.edu.tr e-posta üzerinden ya da 0 850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonunu arayarak Fakülteye iletebilir.