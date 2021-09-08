Son dakika: Kronik rahatsızlığı olan öğrencilere uzaktan eğitim imkanı var mı? Açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarınlarında yüz yüze eğitime başlandığı hatırlatıldı.

POZİTİF VE TEMASLI OLDUĞU İÇİN KARANTİNADA OLAN ÖĞRENCİLER MAZERETLİ SAYILACAK

Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ile Covid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaklarının belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;