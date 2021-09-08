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    • Eğitim
    • 08.09.2021 10:13
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    • 08.09.2021 10:35
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    MEB mazeret izni nedir? e-nabızdan mazeret izni nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi için tıkla!

    Son dakika açıklamasına göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi. MEB'in açıklamasının ardından öğrenci ve velileri MEB mazeret izni nedir? e-nabızdan mazeret izni nasıl, nereden alınır? sorularını gündeme getirdi. İşte Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi...

    takvim.com.tr
    MEB mazeret izni nedir? e-nabızdan mazeret izni nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi için tıkla!

    Okulların 6 Eylül'de açılmasının ardından milyonlarca öğrenci ders sıralarındaki yerini aldı. Yüz yüze eğitimde okula gelemeyen (hastalığı olan ya da karantinada olan) öğrencilerin sınavlarına nasıl gireceği merak konusuydu. MEB'den yeni Kovid kararı geldi. Karara göre e-nabızdan rapor alan öğrenciler mazeretli sayılacak. Peki MEB mazeret izni nedir? e-nabızdan mazeret izni nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi linki haberimizde...

    MEB MAZERET İZNİR NEDİR?

    MEB'den yapılan son dakika açıklamada "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.

    E-NABIZDAN MAZERET İZNİ NASI ALINIR?

    Pandemi nedeniyle çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyen, sınavlarına giremeyen öğrenciler için MEB'den yeni karar alındı. MEB'in açıklamasına göre bu öğrenciler Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nden belge alarak mazeretli sayılabilecek. Peki mazeretli belgesi nasıl alınır?

    Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler e-Nabız Sistemine girdikten sonra kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu alacak. Karantinadaki öğrenciler de yine e-Nabız Sistemi'nden belge alabilecek.

    E- NABIZ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ERDOĞAN: KARARLIYIZ!

    2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili "MEB'de kurduğumuz dijital altyapı ile hastalığın seyrini yakından izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız." dedi.

    MEB TAKVİMİ 2021

    ARA TATİL

    Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

    İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

    YARIYIL TATİLİ

    Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ALINAN ÖNLEMLER NELER?

    MEB'den okullarda alınan önlemler hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

    "Okullarda güven ortamı oluşturulacak. Bilinmezliklerle dolu bir yıl geçirdik. Aşının devreye girmesi ile birlikte önümüzü görebileceğimiz günlere eriştik. Sizlere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık görüldü demiştim, bugün tünelin sonu göründü diyebilirim. Vaka sayılarındaki artışın aşı olmayanlardan kaynaklandığını söylemiştim. Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdi. Aşı bizi koruyor. Belirli bir süre aşı ile koruma sağlanabiliyor. Sizlere sesleniyorum aşınızı olun kendinizi ve toplumu koruyun. Çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak. Yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Eğitimin eksik kalması çok üzücüdür. Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir. Tedbirleri ve kuralları uygulayacağız.

        Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Veliler olarak örnek olacağız. Kendi çocuklarımızı korumak sınıf arkadaşlarını da korumak anlamına geliyor. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak.''

        Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. Özer, ''Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi kovid salgını tüm alanları olumsuz etkiledi. Bizler de öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın en az etkilenmesi için tedbirlerimizi aldık. Eğitimin yüz yüze devam etmesi hayati önem taşıyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleri ile eğitim görmesi elzemdir. Covid 19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirleri 81 ilimize gönderdik. Okullarımızda ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderdik. Bazı bilgileri vermek istiyorum. Kamuoyunda sanki hazırlık yapılmadığı yönünde bilgiler dönüyor. Okullarımızın sürece hazırlanması için 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Tüm okullarımıza 223 milyon TL'lik bir ödenek gönderilmiştir. Maskeden dezenfektana kadar hijyen ortamının sağlanması için her türlü hazırlık yapıldı. 113 bin temizlik personeli görevlendirdik. Salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz.'' diye konuştu.

        HAFTADA 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM!

        İşte Özer'in açıklamalarının devamı;

        ''Bildiğiniz gibi eğitim ve öğretim 6 Eylül'de başlıyor ama okul öncesi için başladı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz okula başladı. Okullarda ders verilmeye başlandı. Şunu ifade etmek istiyorum 2 günlük süreç olumlu bir şekilde tamamlandı. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin buluşma hazzı her şeye değerdi. Şırnak'ta eğitim uyum haftasına başlangıç yaptık. Orada tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük mutluluk duyduklarını söylediler. 6 Eylül itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlıyor. Eğitimin kesintiye uğramaması için tüm sorumluluk bize düşmüyor, tüm paydaşlarımıza düşüyor.

        Okullarımızın bir daha kapanmaması için tüm velilerimiz ve öğretmenlerimize çağrı yapmak isterim. Lütfen kurallara uyalım, bu kurallara uyalım ki bir daha okullarımız kapanma sorunu ile yüz yüze kalmasın. Birlikte hareket ettiğimiz zaman bir daha kapanma ile yüz yüze kalmadan eğitim öğretim dönemini tamamlayacağız. Bu süreçte İçişleri Bakanlığından destek gördük. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna en içten şükranlarımı sunuyorum. Okullarımız ilk açılan ve son kapanan yerler olmalıdır." Bakan Koca: "Bilim Kurulu hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündeme almak istemiyor. Elimizde artık aşı var. Vatandaşların tedbirlere uymalarını ve aşı olmalarını önemsiyoruz. Herkes lütfen bize destek olsun."
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