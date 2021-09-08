MEB mazeret izni nedir? e-nabızdan mazeret izni nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi için tıkla!

Okulların 6 Eylül'de açılmasının ardından milyonlarca öğrenci ders sıralarındaki yerini aldı. Yüz yüze eğitimde okula gelemeyen (hastalığı olan ya da karantinada olan) öğrencilerin sınavlarına nasıl gireceği merak konusuydu. MEB'den yeni Kovid kararı geldi. Karara göre e-nabızdan rapor alan öğrenciler mazeretli sayılacak. Peki MEB mazeret izni nedir? e-nabızdan mazeret izni nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi linki haberimizde...
MEB MAZERET İZNİR NEDİR?
MEB'den yapılan son dakika açıklamada "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.
E-NABIZDAN MAZERET İZNİ NASI ALINIR?
Pandemi nedeniyle çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyen, sınavlarına giremeyen öğrenciler için MEB'den yeni karar alındı. MEB'in açıklamasına göre bu öğrenciler Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nden belge alarak mazeretli sayılabilecek. Peki mazeretli belgesi nasıl alınır?
Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler e-Nabız Sistemine girdikten sonra kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu alacak. Karantinadaki öğrenciler de yine e-Nabız Sistemi'nden belge alabilecek.
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ERDOĞAN: KARARLIYIZ!
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili "MEB'de kurduğumuz dijital altyapı ile hastalığın seyrini yakından izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız." dedi.
MEB TAKVİMİ 2021
ARA TATİL
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ALINAN ÖNLEMLER NELER?
MEB'den okullarda alınan önlemler hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Okullarda güven ortamı oluşturulacak. Bilinmezliklerle dolu bir yıl geçirdik. Aşının devreye girmesi ile birlikte önümüzü görebileceğimiz günlere eriştik. Sizlere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık görüldü demiştim, bugün tünelin sonu göründü diyebilirim. Vaka sayılarındaki artışın aşı olmayanlardan kaynaklandığını söylemiştim. Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdi. Aşı bizi koruyor. Belirli bir süre aşı ile koruma sağlanabiliyor. Sizlere sesleniyorum aşınızı olun kendinizi ve toplumu koruyun. Çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak. Yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Eğitimin eksik kalması çok üzücüdür. Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir. Tedbirleri ve kuralları uygulayacağız.