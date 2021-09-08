Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 08.09.2021 10:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2021 10:23
    ABONE OL

    KYK yurt değiştirme başvurusu nasıl, nereden yapılır? KYK yurt başvurusunda yanlış bilgi vermek neye neden olur?

    Üniversitelerin yüzyüze eğitime başlamasına az bir zaman kala KYK yurt değiştirme başvurusu nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları başlamışken mevcut yurdunu değiştirmek isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair bilgiler de merak konusu oldu. Ayrıca başvurusu kabul edilsin diye hatalı bilgi verenler için nasıl bir yaptırım uygulanıyor? KYK yurt başvurusunda yanlış bilgi vermek neye neden olur?

    takvim.com.tr
    KYK yurt değiştirme başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    KYK yurt değiştirme başvurusu nasıl, nereden yapılır? KYK yurt başvurusunda yanlış bilgi vermek neye neden olur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Şu an gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor ve 13 Eylül'de üniversitelerin yüzyüze eğitime başlayacak olması heyecanı daha da arttırıyor. İşte KYK yurt başvurusunda yanlış bilgi vermek ve değiştirme işlemlerinde yapılacaklar…

    KYK YURDU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

    Yurt değiştirme işleminizi şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz: Şehriniz de bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Geçmek istediğiniz 3 yurdu sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ne kadar önce dilekçenizi erken verirseniz geçişiniz o kadar kolaylaşabilir.

    KYK YURT BAŞVURUSUNDA YANLIŞ BİLGİ VERMEK NEYE NEDEN OLUR?

    Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası "Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

    Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek "Yanlış Beyan" dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.

    Kaydı silinen öğrencilerin güvence bedeli iade işlemleri nasıl yapılmaktadır?

    Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüklerine vermiş oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralı hesaplarına il müdürlükleri tarafından iade yapılmaktadır. IBAN numarası kesinlikle öğrencilerin şahsına ait olmalıdır. Öğrencinin vefatı halinde mirasçılarına kalan ücret iade edilir.

        Yurtlarda barınma şartları nelerdir?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’nun ’Fatih Sultan Mehmet’e benzetilmesi gülünç değil mi?
        Haberler Eğitim KYK yurt değiştirme başvurusu nasıl, nereden yapılır? KYK yurt başvurusunda yanlış bilgi vermek neye neden olur?
            SON DAKİKA