KYK yurt değiştirme başvurusu nasıl, nereden yapılır? KYK yurt başvurusunda yanlış bilgi vermek neye neden olur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Şu an gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor ve 13 Eylül'de üniversitelerin yüzyüze eğitime başlayacak olması heyecanı daha da arttırıyor. İşte KYK yurt başvurusunda yanlış bilgi vermek ve değiştirme işlemlerinde yapılacaklar…
KYK YURDU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Yurt değiştirme işleminizi şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz: Şehriniz de bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Geçmek istediğiniz 3 yurdu sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ne kadar önce dilekçenizi erken verirseniz geçişiniz o kadar kolaylaşabilir.
KYK YURT BAŞVURUSUNDA YANLIŞ BİLGİ VERMEK NEYE NEDEN OLUR?
Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası "Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.
Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek "Yanlış Beyan" dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.
Kaydı silinen öğrencilerin güvence bedeli iade işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüklerine vermiş oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralı hesaplarına il müdürlükleri tarafından iade yapılmaktadır. IBAN numarası kesinlikle öğrencilerin şahsına ait olmalıdır. Öğrencinin vefatı halinde mirasçılarına kalan ücret iade edilir.