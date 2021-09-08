KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır 2021? KYK yurtları açık mı, yurtlara ne zaman giriş yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvurularının 2021 yılında 6-12 Eylül tarihleri arasında alınacağını duyurdu. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler başvurular için kollarını sıvadı. Başvuru süreci henüz devam ederken bavul hazırlığı yapan öğrencilerin bir çoğu bir yandan da başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve yurt giriş saatlerini araştırıyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanır 2021? KYK yurtları açık mı, yurtlara ne zaman giriş yapılır?
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2021?
KYK yurt başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konfoÜniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.'' açıklamasında bulundu.
Buna göre KYK yurt başvuru sonuçları da 12 Eylül sonrasında açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili son dakika açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
KYK YURTLARI AÇIK MI, YURTLARA NE ZAMAN GİRİŞ YAPILIR?
KYK yurtları şuanda açık. Ancak öğrenciler yurtlara fakültelerinin açıldığı günün bir gün öncesinde giriş yaabilecek. KYK yurtlarıyla ilgili sorularınızı iletiişim numarası üzerinden ulaşarak sorabilirsiniz. Yurtlara 7/24 telefonla ulaşım sağlanabilmektedir ancak mesai saatleri içinde yetkili bir kişiyle görüşebilirsiniz.
KYK YURT ÜCRETLERİ 2021
KYK yurtlarında ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342