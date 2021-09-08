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    • 08.09.2021 08:21
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    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır 2021? KYK yurtları açık mı, yurtlara ne zaman giriş yapılır?

    KYK yurt başvurularını tamamlayan milyonlarca üniversite öğrencisi yurt sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversiteler 13 Eylül'de açılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla farklı şehirde okuyan öğrenciler KYK yurtlarında barınacak. KYK yurt başvuruları 12 Eylül'e kadar devam edecek. Peki KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır 2021? KYK yurtları açık mı, yurtlara ne zaman giriş yapılır?

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır 2021? KYK yurtları açık mı, yurtlara ne zaman giriş yapılır?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvurularının 2021 yılında 6-12 Eylül tarihleri arasında alınacağını duyurdu. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler başvurular için kollarını sıvadı. Başvuru süreci henüz devam ederken bavul hazırlığı yapan öğrencilerin bir çoğu bir yandan da başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve yurt giriş saatlerini araştırıyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanır 2021? KYK yurtları açık mı, yurtlara ne zaman giriş yapılır?

    KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

    YURT BAŞVURU EKRANI

    KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2021?

    KYK yurt başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konfoÜniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.'' açıklamasında bulundu.

    Buna göre KYK yurt başvuru sonuçları da 12 Eylül sonrasında açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili son dakika açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    KYK YURTLARI AÇIK MI, YURTLARA NE ZAMAN GİRİŞ YAPILIR?

    KYK yurtları şuanda açık. Ancak öğrenciler yurtlara fakültelerinin açıldığı günün bir gün öncesinde giriş yaabilecek. KYK yurtlarıyla ilgili sorularınızı iletiişim numarası üzerinden ulaşarak sorabilirsiniz. Yurtlara 7/24 telefonla ulaşım sağlanabilmektedir ancak mesai saatleri içinde yetkili bir kişiyle görüşebilirsiniz.

    KYK YURT ÜCRETLERİ 2021

    KYK yurtlarında ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.

    1. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ : 230
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

    2. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 250
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        3.TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 290
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        4.TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 325
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

        5.TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 360
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

        6 TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 390
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

        KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

        b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

        c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

        ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

        d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

        e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

        f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

        g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.
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