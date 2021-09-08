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    • Eğitim
    • 08.09.2021 07:21
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    • 08.09.2021 07:21
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    DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2021? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte kayıtlar için gerekenler!

    DGS tercihlerinin sona ermesiyle ÖSYM sonuçları açıkladığında herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler hemen kayıt sürecine girecek. DGS tercih sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar bir yandan da kayıt hazırlığı yapıyor. Üniversiteler 13 Eylül'de açılacak. Üniversite kayıtları da 6 Eylül itibariyle başladı. Peki DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2021? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte kayıtlar için gerekenler...

    takvim.com.tr
    DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2021?

    Dikey Geçiş Sınavı kısaca DGS 2021 yılında 11 Temmuz tarihinde uygulandı. Sınavın sonuçları da ÖSYM tarafından 11 Ağustos'ta başladı. 2 yıllık ön lisans mezunu adayların 4 yıllık bölümlere geçiş için katıldığı DGS sınavının tercihleri de 27 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında alındı. Adaylar şimdi DGS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den gelen son dakika açıklamaları takip ediyor. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kayıtlar için gerekenler...

    DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    2021 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak sonuçların en geç 1 hafta içerisinde yani 12 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor.

    DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

    DGS üniversite kayıt işlemleri 2020 yılında 09-13 Ekim tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl ise henüz bir tarih aralığı verilmedi. Detaylar geldikçe haberimizde son gelişmeleri paylaşacağız.

    DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    DGS kayıtları e-Devlet üzerinden kayıt E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

    E_kayıt sisteminden Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı e-kayıt ekranında görmeleri gerekmektedir.

        Katkı payınızı yatırabilmeniz için öğrenci numaranızı bilmeniz gerekmektedir.

        Öğrenci numaranızı öğrendikten sonra Öğrenci numaranızla internet bankacılıyı ve ATM'ler ile Vakıfbank şubesinden yatırabilirsiniz. Banka dekontlarınızı kayıt yaptırdığınız yere teslim edilmesi gerekmektedir.

        KAYIT İÇİN GEREKENLER!

        Kayıt tarihleri arasında öğrencilerin okula kayda giderken aşağıdaki belgeleri götürmeleri gerekmektedir;

        Mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi (Önlisnas Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı)
        Ön lisans transkript'i (not durum belgesi) ve ders içerikleri
        6 adet fotoğraf 4,5 cm X 6cm boyutunda

        Öğrenci katkı payı makbuzu
        Askerlik için sorgulama yapılmakta olup, askerlik ile ilgili sorunları olan öğrencilerimiz için, Erkek öğrenciler Askerlik Şubesinden alacakları "Kaydında Bir Sakınca Yoktur" şeklinde ki belgeyi getireceklerdir.

        ( E- kayıt sistemi ile kayıt olan öğrenciler kayıt olan öğrencilerin kayıt için yada evrak teslimi için Kayıt Merkezine gelinmesi gerekmemektedir. Evraklarını kayıtlı oldukları Fakülte / Yüksekokul' a teslim edeceklerdir.)
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        Haberler Eğitim DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2021? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte kayıtlar için gerekenler!
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