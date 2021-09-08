DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2021? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte kayıtlar için gerekenler!

Öğrenci katkı payı makbuzu

Askerlik için sorgulama yapılmakta olup, askerlik ile ilgili sorunları olan öğrencilerimiz için, Erkek öğrenciler Askerlik Şubesinden alacakları "Kaydında Bir Sakınca Yoktur" şeklinde ki belgeyi getireceklerdir.

( E- kayıt sistemi ile kayıt olan öğrenciler kayıt olan öğrencilerin kayıt için yada evrak teslimi için Kayıt Merkezine gelinmesi gerekmemektedir. Evraklarını kayıtlı oldukları Fakülte / Yüksekokul' a teslim edeceklerdir.)