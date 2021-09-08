DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2021? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte kayıtlar için gerekenler!

Dikey Geçiş Sınavı kısaca DGS 2021 yılında 11 Temmuz tarihinde uygulandı. Sınavın sonuçları da ÖSYM tarafından 11 Ağustos'ta başladı. 2 yıllık ön lisans mezunu adayların 4 yıllık bölümlere geçiş için katıldığı DGS sınavının tercihleri de 27 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında alındı. Adaylar şimdi DGS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den gelen son dakika açıklamaları takip ediyor. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kayıtlar için gerekenler...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2021 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak sonuçların en geç 1 hafta içerisinde yani 12 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
DGS üniversite kayıt işlemleri 2020 yılında 09-13 Ekim tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl ise henüz bir tarih aralığı verilmedi. Detaylar geldikçe haberimizde son gelişmeleri paylaşacağız.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS kayıtları e-Devlet üzerinden kayıt E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
E_kayıt sisteminden Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı e-kayıt ekranında görmeleri gerekmektedir.