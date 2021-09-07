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    • Eğitim
    • 07.09.2021 10:52
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    • 07.09.2021 10:52
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    Yurtlar ne zaman açılacak 2021? KYK yurtlarında giriş çıkış saati kaç, odalar kaç kişilik?

    KYK yurt başvuruları 6 Eylül 2021 tarihinde başladı. KYK yurtlarında barınmak isteyenler 12 Eylül'e kadar başvurularını yapabilecek. Yurt başvuru süreci devam ederken öğrenciler bir yandan da yurtlar hakkında Yurtlar ne zaman açılacak 2021? KYK yurtlarında giriş çıkış saati kaç, odalar kaç kişilik? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte üniversite eğitimleri boyunca yurtlarda kalmak isteyenlerin tüm merak ettikleri...

    takvim.com.tr
    Yurtlar ne zaman açılacak 2021? KYK yurtlarında giriş çıkış saati kaç, odalar kaç kişilik?

    Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 13 Eylül'de başlayacağının netleşmesiyle beraber yurt başvuru ekranı da açıldı. Devlet yurtlarında barınma ücreti hem çok düşük hem de güvenli. 2021 yılında yüzbinlerce öğrenci yurt başvurusunda bulunmak için kolları sıvadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının 6 Eylül'de başladığını duyurdu. Başvurular 12 Eylül'de sona erecek. Peki Yurtlar ne zaman açılacak 2021? KYK yurtlarında giriş çıkış saati kaç, odalar kaç kişilik?

    YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

    KYK yurt başvuruları 6-12 Eylül tarihinde yapılacak. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kalacakları yurtlara yerleşmeye başlayacak. Yurtlar 7/24 açıktır. İstediğiniz herhangi bir yurda iletişim numarası üzerinden ulaşabilirsiniz. Öğrenciler yurt kayıtları başladığında yurtlara yerleşmeye de başlayabilecekler.

    KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

    Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek yurt başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

    YURT BAŞVURU EKRANI

    KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI!

    a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

    b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

    c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

    ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

    d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

    e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

        f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

        g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

        YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yurt kayıtlarının da 12 Eylül'den sonra başlaması bekleniyor.

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        KYK yurtlarında ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanır.

        1. TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ : 230
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

        2. TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 250
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        3.TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 290
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        4.TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 325
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

        5.TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 360
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

        6 TİP KYK YURTLARI

        KYK YURT ÜCRETİ: 390
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

        KYK YURTLARINDA GİRİŞ ÇIKIŞ SAATİ KAÇ, ODALAR KAÇ KİŞİLİK?

        KYK yurt odalarının büyüklüğüne göre baza ve ya ranza koyulmaktadır. Bazı odalar 3 kişilik iken bazıları da 4 ve ya 6 kişiliktir. Yurtların ücretlerine göre bazı yurtlardaki lavabolar odaların içerisinde yer alırken bazı yurtlarda da lavabolar koridorlarda bulunur ve her öğrenciye açıktır.

        KYK yurduna kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere haftanın 7 günü günde iki öğün yemek verilir. Öğrencilere sunulan fiş miktarı ile öğrenciler kahvaltı ve öğle yemeğini yiyebilir. Sabahları 4,5 TL'lik fiş ve akşam yemeğinin de ise 8,5 TL fiş verilir. Belirtilen ücretin dışında ekstra bir ürün almak isteyenler farkı ödemeleri gerekiyor.

        KYK yurtlarında giriş çıkış saatleri sabah 05:00 akşam 00.00'dır.

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