Sağlıkta Lisans tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? Lisans tamamlama kayıtları ne zaman yapılacak?

Lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri 2021 yılında YÖK'ün internet sitesinden ve e-devlet aracılığıyla alındı. Adaylar en fazla 20 tercih yapabildi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) sağlık lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemlerinin sona ermesiyle gözler sonuçlara çevrildi. Lisans tamamlama sonuçlarının açıklanmasının ardından Sağlıkta lisans tamamlama kayıtları başlayacak. Peki Lisans tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? İşte Lisans tamamlama sonuçları sorgulama!...

LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

2021 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI