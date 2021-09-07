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    • Eğitim
    • 07.09.2021 07:16
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    • 07.09.2021 07:20
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    KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor 2021? KYK yurt başvurusu ÖSYM ve Ara Sınıf nedir?

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğu'un KYK 2021 Yurt başvurularının başladığını duyurmasının ardından yüzbinlerce öğrenci e-Devlet ekranına akın etti. Eğitimleri boyunca KYK yurtlarında barınmak için yurt başvurularında bulunmak isteyen öğrenciler başvuru sürelerini merak ediyor. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor 2021? KYK yurt başvurusu ÖSYM ve Ara Sınıf nedir? e devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor 2021?

    Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala şehir dışında okul okuyacak öğrenciler KYK yurtlarında barınabilmek için yurt başvurularını yapmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğu KYK yurt başvurularınınn 6 Eylül'de başladığını duyurdu. Kasapolu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. '' dedi. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor 2021? KYK yurt başvurusu ÖSYM ve Ara Sınıf nedir? e devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

    6 Eylül 2021 itibatiyle alınmaya başlanan KYK yurt başvuruları 12 Eylül, saat 23.59'a kadar devam edecek.

    E DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK yurt başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Adayların yurtlara gitmesine gerek yoktur. Başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler kalacakları yurtlar için kayıt yapacak.

    YURT BAŞVURU EKRANI

    1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de KYK yurtları için başvuru yapabilecek. 10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

    KYK YURT BAŞVURUSU ÖSYM VE ARA SINIF NEDİR?

    KYK yurt başvurularında bulunurken ekranda öğrencilerin karşısına 'Ara Sınıf' ve 'ÖSYM' seçeneği çıkıyor. 'Örgün eğitime 1 Haziran 2020 - 10 Eylül 2021 tarihleri arası kayıt yaptıran öğrenciler 'ÖSYM' botununa basarak, Okula kayıt tarihi 1 Haziran 2020 tarihi öncesi olan öğrenciler' ise 'Ara Sınıf' butonuna basarak yurt başvurusunda bulunabilecek.

        KYK YURTLARINDA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
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        Haberler Eğitim KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor 2021? KYK yurt başvurusu ÖSYM ve Ara Sınıf nedir?
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