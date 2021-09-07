Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala şehir dışında okul okuyacak öğrenciler KYK yurtlarında barınabilmek için yurt başvurularını yapmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğu KYK yurt başvurularınınn 6 Eylül'de başladığını duyurdu. Kasapolu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. '' dedi. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor 2021? KYK yurt başvurusu ÖSYM ve Ara Sınıf nedir? e devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR 2021?
6 Eylül 2021 itibatiyle alınmaya başlanan KYK yurt başvuruları 12 Eylül, saat 23.59'a kadar devam edecek.
E DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Adayların yurtlara gitmesine gerek yoktur. Başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler kalacakları yurtlar için kayıt yapacak.
1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de KYK yurtları için başvuru yapabilecek. 10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
KYK YURT BAŞVURUSU ÖSYM VE ARA SINIF NEDİR?
KYK yurt başvurularında bulunurken ekranda öğrencilerin karşısına 'Ara Sınıf' ve 'ÖSYM' seçeneği çıkıyor. 'Örgün eğitime 1 Haziran 2020 - 10 Eylül 2021 tarihleri arası kayıt yaptıran öğrenciler 'ÖSYM' botununa basarak, Okula kayıt tarihi 1 Haziran 2020 tarihi öncesi olan öğrenciler' ise 'Ara Sınıf' butonuna basarak yurt başvurusunda bulunabilecek.