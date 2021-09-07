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    • Eğitim
    • 07.09.2021 10:06
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    • 07.09.2021 10:06
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    KYK burs başvurusu 2021-2022 başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları nasıl, nereden yapılır?

    KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte burs ve öğrenim kredisi başvuruları hakkında da araştırmalar hızlandı. Eğitimleri boyunca burs veya kredi haklarından yararlanmak isteyen yüzbinlerce öğrenci KYK burs başvurusu 2021-2022 başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları nasıl, nereden yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte burs ve kredi hakkında son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    KYK burs başvurusu 2021-2022 başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarih kesinleşti. Tüm okullar 13 Eylül'de kapılarını üniversi öğrencilerine açacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularının 6-12 Eylül 2021 tarihlerinde alınacağını duyurdu. Yurt başvuru sürecinin başlamasının ardından gözler burs ve öğrenim kredilerine çevrildi. Peki KYK burs başvurusu 2021-2022 başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları nasıl, nereden yapılır?

    KYK BURS BAŞVURUSU 2021-2022 BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklamanın ardından KYK burs başvuru tarihleri de netlik kazanacak. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından burs başvurularının da başlaması bekleniyor.

    GSB İLE KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

    2021 Yyılında KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Burs ve ya kredi şartları taşıyan adaylar, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilecek. Burs karşılıksız verilmektedir, öğrenciler okulları bittikten sonra aldıkları burs ücretini iade etmez. Ancak kredi alan öğrenciler mezun olduktan en geç 2 yıl sonr kredilerini geri ödemelidir.

    BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    Bu yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 1950 TL burs verilecek.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

    Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar da 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
    Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

    Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

        ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER!

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
        b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
        c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

        KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER NELERDİR?

        a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
        b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
        c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
        d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
        e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
        f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
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        Haberler Eğitim KYK burs başvurusu 2021-2022 başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları nasıl, nereden yapılır?
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