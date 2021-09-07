Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarih kesinleşti. Tüm okullar 13 Eylül'de kapılarını üniversi öğrencilerine açacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularının 6-12 Eylül 2021 tarihlerinde alınacağını duyurdu. Yurt başvuru sürecinin başlamasının ardından gözler burs ve öğrenim kredilerine çevrildi. Peki KYK burs başvurusu 2021-2022 başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları nasıl, nereden yapılır?
KYK BURS BAŞVURUSU 2021-2022 BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklamanın ardından KYK burs başvuru tarihleri de netlik kazanacak. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından burs başvurularının da başlaması bekleniyor.
GSB İLE KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
2021 Yyılında KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Burs ve ya kredi şartları taşıyan adaylar, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilecek. Burs karşılıksız verilmektedir, öğrenciler okulları bittikten sonra aldıkları burs ücretini iade etmez. Ancak kredi alan öğrenciler mezun olduktan en geç 2 yıl sonr kredilerini geri ödemelidir.
BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Bu yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 1950 TL burs verilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?
Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar da 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.