Eğitim ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yatan iller!

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR 2021?

Öğretmenlere 2 Eylül 2021'den itibaren kırtasiye parası ödemelerinin yapılacağı bildirilmişti. Bazı öğretmenler ödeneklerin yatmadığını söyledi. bu kapsamda ödeneklerin ne zaman yatacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Eğitim ödenekleri öğretmenlerin hesaplarına yatmaya devam ediyor. Kırtasiye yardımı henüz yatmamış olan öğretmenlere de önümüzdeki günlerde yatması bekleniyor.

KIRTASİYE PARASINA NE KADAR ZAM GELDİ?

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı. Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmaktadır.