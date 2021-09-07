Eğitim ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yatan iller!

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenler 6 Eylül itibariyle okullardaki yerini aldı. Pandemi nedeniyle uzun bir süre online eğitim veren öğretmenler bu yıl yüz yüze eğitim verebilecek. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla MEB'e bağlı kurumlarda görev alan öğretmenlere Eğitim ödeneği yatacak. 2021 yılında ödenek 1250 TL olarak belirlendi. Ödene ile kırtasiyeden alışveriş yapacak öğretmenler Eğitim ödeneği ne zaman yatar 2021? Kırtasiye parası 2021 ne kadar, nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. İşte Eğitim ödeneği yatan iller...
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR 2021?
Öğretmenlere 2 Eylül 2021'den itibaren kırtasiye parası ödemelerinin yapılacağı bildirilmişti. Bazı öğretmenler ödeneklerin yatmadığını söyledi. bu kapsamda ödeneklerin ne zaman yatacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Eğitim ödenekleri öğretmenlerin hesaplarına yatmaya devam ediyor. Kırtasiye yardımı henüz yatmamış olan öğretmenlere de önümüzdeki günlerde yatması bekleniyor.
KIRTASİYE PARASINA NE KADAR ZAM GELDİ?
6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı. Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmaktadır.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?
Eğitim ödeneği yani kırtasiye yardımı öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak için devlet tarafından verilen bir ücrettir. Bu ücret her yıl başında öğretmenlerin hesabına yatar.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.