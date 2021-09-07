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    • Eğitim
    • 08.09.2021 06:53
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    • 08.09.2021 06:53
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    DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları nasıl görüntülenir?

    DGS tercihlerinin 7 Eylül'de sona ermesinin ardından adayların gözleri sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'den DGS tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Adaylar DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt hakkı kazandıkları okul ve bölüme kayıt yapacak. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları nasıl görüntülenir? DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte yanıtları...

    takvim.com.tr

    Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde alındı. Önlisans mezunu adayların lisans bölümlerine geçiş yapabilmek için ter döktüğü sınavın sonuçlarına göre üniversite tercihi yapan adaylar şimdi sonuçlarını bekliyor. DGS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleştirilen öğrenciler hemen kayıt sürecine girecek. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları nasıl görüntülenir? DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM son dakika gelişmeleri...

    DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

    ÖSYM tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarını yapmaya başlayacak. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde son durum haberimizde yer alacak. 2021 DGS tercih sonuçlarının 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.

    DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

    DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    DGS'de ek tercih sürecinin üniversitelerin açılması akabinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

        DİKEY GEÇİŞ SINAVI EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

        DGS ilk tercihlerde adaylardan ücret istenmemektedir. Ancak ek yerleştirmelerde adaylardan 25 TL civarında bir ücret talep edilir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

        2021 DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

        DGS başvurularının sona erdiği süreçte ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın başvurduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl 389 bin 243 adayın katıldığı 2020 DGS'de sınavı geçerli sayılan 353 bin 86 adayın yüzde 66,5'i MYO'dan, yüzde 33,5'i AÖF ön lisans programlarından mezun oldu.

        DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını YÖK'ün açıklayacağı tarih aralığında yapacak. YÖK, DGS üniversite kayıtlarının başlayacağı tarih hakkında genüz bir açıklama yapmadı.Öte yandan geçtiğimiz yıl kayıt işlemleri 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

        DGS ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

        DGS kayıtları e-Devlet üzerinden kayıt E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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        Haberler Eğitim DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları nasıl görüntülenir?
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