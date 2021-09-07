Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde alındı. Önlisans mezunu adayların lisans bölümlerine geçiş yapabilmek için ter döktüğü sınavın sonuçlarına göre üniversite tercihi yapan adaylar şimdi sonuçlarını bekliyor. DGS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleştirilen öğrenciler hemen kayıt sürecine girecek. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları nasıl görüntülenir? DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM son dakika gelişmeleri...