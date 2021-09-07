Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde alındı. Önlisans mezunu adayların lisans bölümlerine geçiş yapabilmek için ter döktüğü sınavın sonuçlarına göre üniversite tercihi yapan adaylar şimdi sonuçlarını bekliyor. DGS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleştirilen öğrenciler hemen kayıt sürecine girecek. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları nasıl görüntülenir? DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM son dakika gelişmeleri...
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
ÖSYM tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarını yapmaya başlayacak. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde son durum haberimizde yer alacak. 2021 DGS tercih sonuçlarının 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS'de ek tercih sürecinin üniversitelerin açılması akabinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.