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    • Eğitim
    • 06.09.2021 17:59
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    • 06.09.2021 17:59
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    Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? 2021-2022 yılı üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?

    Milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılacağı günü iple çekerken henüz kaydını tamamlamamış olanlar Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Koronavirüs salgınından dolayı uzun zamandır kapalı olan okullar açılırken YKS tercih sonuçlarının ardından yerleşme hakkını elde eden öğrenciler 2021-2022 yılı üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? Sorusuna cevap arıyor. İşte üniversite kayıtlarına ilişkin tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

    Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? 2021-2022 yılı üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 üniversite kayıtları 6-10 Eylül, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında alınacak. Peki üniversite kayıtları için gereken evraklar neler?

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

    Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
    b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
    c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
    d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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        Haberler Eğitim Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? 2021-2022 yılı üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?
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