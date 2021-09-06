Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim mesajı: Yerini hiçbir şey tutamaz

Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün ülkenin dört bir yanında çocukların, okulları ve öğretmenleriyle buluştuğunu belirtti.

"Yüz yüze eğitime hasret kaldığımız o uzun sürenin ardından artık nihayet gerekli şartlar oluşturulmuş, tüm önlemler alınmış şekilde birbirimize merhaba demenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullanan Özer, öğrencilerden öğretmenlere, eğitim çalışanlarından velilere, eğitimin tüm paydaşlarıyla bilimin ışığında alınacak her türlü tedbir ve el birliğiyle okulları açık tutmanın çabası içinde olunacağını vurguladı.







Özer, şöyle devam etti:

"Salgın sürecinde kazandığımız dijital becerileri daha da arttırarak bu olumlu gelişmeyi aynı platformlarda devam ettirecek olsak da sınıflarda yapılacak yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağının hepimiz farkındayız. Elbette en kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, korumak için tüm tedbirlerin alındığından emin ve müsterih bir biçimde başlamak bizim en büyük önceliğimizdi. Bu konuda gereken tüm çalışmaların yapıldığını net bir dille söylemek isterim. Şimdi birlikte çıktığımız bu yolculukta sıra bilginin, erdemin, güzel davranışların çocuklarımıza aktarılmasına gelmiştir."

Mesajında öğretmenlere de seslenen Özer, "Öğretmenliğin kalple seçilen bir meslek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Öğrencilerinizin sevgisiyle dolu kalplerinizle, ışığınızla onlara kılavuzluk etmek için gerekeni ve fazlasını canla başla yapacağınızdan hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin bu sistemin sacayağını oluşturduğuna işaret eden Özer, öğrencilerin daha iyi şartlarda yetişmeleri için velilerin de desteğini almanın, önemli bir husus olduğunu, bu yolculukta velilerle birlikte yol almanın gayreti içinde olacaklarını bildirdi.





Bakan Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Nesillerimizin güçlü yarınlara ulaşması, milli kültürümüzün ve medeniyetimizin çağın bilgi ve becerileriyle yükselmesi güçlü bir eğitim öğretim sistemine bağlıdır. Bu kutsal yolda karşılaşılan her türlü zorluk karşısında milletçe birleşip ortak paydada buluşmak, tüm sorunların çözümü ve geleceğimiz için mühimdir. Başarı, ortak bir mutabakatın ve düzenli çalışmanın mahsulüdür. Bu vesileyle 2021-2022 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim."