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    • Eğitim
    • 06.09.2021 17:44
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    • 06.09.2021 17:44
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    İBB yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? 2021-2022 kız ve erkek özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar? İşte şartlar…

    Gündemde yoğun bir şekilde İBB yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınından dolayı uzun zamandır kapalı olan üniversiteler 13 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başlayacak ve milyonlarca öğrenci yurt fiyatları, başvuruları ile ilgili bilgileri araştırır oldu. Peki 2021-2022 kız ve erkek özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar? İstanbul’da okuyacak olan öğrencilerin merak ettiği İBB yurt başvurusu için gerekli şartlar neler?

    takvim.com.tr
    İBB yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    İBB yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? 2021-2022 kız ve erkek özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'da okuyacak olan öğrenciler İBB yurtları için nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor ve gerekli evrakları hazırlamak istiyor. YKS sonuçlarının ardından daha da hız kazanan İBB yurt başvurularına ilişkin bilgiler…

    İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır.

    İBB YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

    Başvuru Genel Koşulları

    T.C. vatandaşı olmak
    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
    Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
    Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

    Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

    Açık öğretimde okuyanlar
    Uzaktan öğretim görenler
    Ücretli değişim programında bulunanlar
    25 yaşından büyükler
    Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
    Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
    Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

    Gerekli belgeler:

    Nüfus cüzdanı fotokopisi
    Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
    Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
    Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
    Bursluluk belgesi
    Disiplin belgesi
    Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
    Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

        Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
        Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
        Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
        Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
        Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
        Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
        Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
        - Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.
        - Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
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