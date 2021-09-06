İBB yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? 2021-2022 kız ve erkek özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar? İşte şartlar…

İBB yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? 2021-2022 kız ve erkek özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'da okuyacak olan öğrenciler İBB yurtları için nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor ve gerekli evrakları hazırlamak istiyor. YKS sonuçlarının ardından daha da hız kazanan İBB yurt başvurularına ilişkin bilgiler…
İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır.
İBB YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Gerekli belgeler:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi