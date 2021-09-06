DGS tercihleri ne zaman son, saat kaçta bitiyor 2021? DGS tercihi nasıl yapılır, tercih ücreti nereye yatırılacak?

DGS'ye her yıl Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunları katılıyor. 2021 yılında DGS sınavı 11 Temmuz'da uygulanmış, sınavı sonuçları da 11 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Puanlarını öğrenen binlerce aday 27 Ağustos'ta ise DGS kılavuzu aracılığı ile tercihlerini yapmaya başladı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak için girdikleri sınavın ardından tercihlerini yapan adaylar şimdi DGS tercihleri ne zaman son, saat kaçta bitiyor 2021? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırılıyor. İşte henüz tercih yapmamış adaylar için DGS tercihi nasıl yapılır, tercih ücreti nereye yatırılacak? sorularının yanıtları...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SON, SAAT KAÇTA BİTİYOR 2021?
DGS 2021 tercih işlemleri 27 Ağustos'ta başladı. Tercih işlemleri 7 Eylül yani bugün saat 23:59'da sona erecek.
DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılmaktadır. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda tercih yapabilecekler. DGS tercihlerinde ÖSYM adaylardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
2021 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
DGS TERCİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?
Adaylar 27 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında tercih listesinde düzenleme yapabilir. Ancak tercihlerin tümünü iptal etme işlemi yapılamamaktadır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun'un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır.