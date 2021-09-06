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    • Eğitim
    • 07.09.2021 06:28
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    • 07.09.2021 06:28
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    DGS tercihleri ne zaman son, saat kaçta bitiyor 2021? DGS tercihi nasıl yapılır, tercih ücreti nereye yatırılacak?

    2 yıllık ön lisans mezunu adayların katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinde yavaş yavaş sona geliniyor. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış adaylar DGS tercihleri ne zaman son? DGS tercihleri saat kaçta bitiyor? DGS tercihi nasıl yapılır, tercih ücreti nereye yatırılacak? gibi sorulara yanıt arıyor. ÖSYM tarafından DGS tercihlerinin sona ereceği tarih duyuruldu. İşte tercihlerin son gün tarihi ve nasıl tercih yapılacağı hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    DGS tercihleri ne zaman son, saat kaçta bitiyor?

    DGS'ye her yıl Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunları katılıyor. 2021 yılında DGS sınavı 11 Temmuz'da uygulanmış, sınavı sonuçları da 11 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Puanlarını öğrenen binlerce aday 27 Ağustos'ta ise DGS kılavuzu aracılığı ile tercihlerini yapmaya başladı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak için girdikleri sınavın ardından tercihlerini yapan adaylar şimdi DGS tercihleri ne zaman son, saat kaçta bitiyor 2021? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırılıyor. İşte henüz tercih yapmamış adaylar için DGS tercihi nasıl yapılır, tercih ücreti nereye yatırılacak? sorularının yanıtları...

    DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SON, SAAT KAÇTA BİTİYOR 2021?

    DGS 2021 tercih işlemleri 27 Ağustos'ta başladı. Tercih işlemleri 7 Eylül yani bugün saat 23:59'da sona erecek.

    DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

    DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılmaktadır. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda tercih yapabilecekler. DGS tercihlerinde ÖSYM adaylardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

    DGS TERCİH YAPMA EKRANI

    Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

    2021 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS TERCİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?

    Adaylar 27 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında tercih listesinde düzenleme yapabilir. Ancak tercihlerin tümünü iptal etme işlemi yapılamamaktadır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun'un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır.

        DGS YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

        2021 DGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. İşte kılavuzdaki konuya ilişkin bilgiler;

        ''Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.''

        Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

        BU YIL DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

        DGS başvurularının sona erdiği süreçte ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın başvurduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl 389 bin 243 adayın katıldığı 2020 DGS'de sınavı geçerli sayılan 353 bin 86 adayın yüzde 66,5'i MYO'dan, yüzde 33,5'i AÖF ön lisans programlarından mezun oldu.

        DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

        DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır. DGS ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Öte yandan geçtiğimiz yıl ek tercihler Kasım ayında alınmıştı.

        DGS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ?

        DGS tercihleri için ücret alınmaz ancak ek yerleştirmelerde adaylardan tercih ücreti alınır. Ek tercih ücretlerinin ne kadar olacağı ise henüz netleşmedi. Ancak 2020 yılında ek tercih ücretlerinin 20 TL olduğu bilinmektedir. Bu yıl da 20 TL ücret talep edileceği öngörülüyor.

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        Haberler Eğitim DGS tercihleri ne zaman son, saat kaçta bitiyor 2021? DGS tercihi nasıl yapılır, tercih ücreti nereye yatırılacak?
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