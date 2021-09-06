2021-2022 kız ve erkek özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar? İBB yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte şartlar…

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi