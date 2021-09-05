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    • Eğitim
    • 05.09.2021 13:59
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    • 05.09.2021 13:59
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    Üniversiteler yüz yüze mi açılacak? Üniversiteler 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılına yüzyüze mi başlayacak?

    Gündemde merakla araştırılanlar arasında Üniversiteler yüz yüze mi açılacak? Sorusu yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan okulların açıklamasına az bir zaman kaldı ve ilkokul, lise öğrencileri 6 Eylül’de sınıflarına, öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi de bu hayalini gerçekleştirmek istiyor. Peki Üniversiteler 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılına yüzyüze mi başlayacak? Üniversitelerde dersler online mı işlenecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Üniversiteler yüz yüze mi açılacak?

    Üniversiteler yüz yüze mi açılacak? Üniversiteler 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılına yüzyüze mi başlayacak? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Online eğitim yerine yüzyüze derslerini işlemek isteyen milyonlarca öğrenci özellikle üniversiteyi yeni kazananlar YÖK açıklamasını yakından takip ediyor. İşte konuya dair son gelişmeler, güncel açıklamalar…

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZYÜZE EĞİTİM Mİ OLACAK?

    Üniversiteler 13 Eylül'de açılacak. Ancak vaka artışlarının olduğu yerlerde duruma göre hibrit eğitim modeli uygulanabilecek. Salgının bölgesel seyrine göre kararı üniversiteler verebilecek. Rehberde yer alan bilgiye göre vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüs tamamen yüz yüze devam edebilecek. Koronavirüs pandemisi süresi boyunca devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.

    Üniversitede esas olan sınıf ve kampüs içi yüz yüze eğitim olacak. Salgının bölgesel ve yerel seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkanları göz önünde bulundurularak üniversiteler, ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlayacak.

    Salgının seyrine göre harmanlanmış (hibrit) öğrenme uygulamalarına da yer verilebilecek. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek amacıyla sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da yapılabilecek. Derslerde, zenginleştirilmiş içerik geliştirmeye ağırlık verilecek. Üniversitelerin uzaktan öğretimle ilgili teknik altyapısını belli standartlarda sürdürmesi sağlanacak.

    YÖK AÇIKLAMASI

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde sınavların yüz yüze yapılacağını ancak koronavirüs vakalarının çok olduğu bölgelerde sınavların çevrimiçi düzenlenebileceğini açıkladı. Rehberde sınavlar hakkında, ''2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlar esas olarak yüz yüze yapılacak. Bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.'' ifadelerine yer verildi.

    UYGULAMALI DERSLER NASIL YAPILACAK?

    Geçmişe dönük tespit edilen veya gözlemlenen eksik konular tespit edilerek gerekli olması halinde hafta sonları da kullanılarak telafi eğitimleri verilecek. Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de aşı olmaları için teşvik edilecek.

        Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberinde uygulamalı eğitimler hakkında da şu bilgilere yer verildi;

        ''Salgının seyri takip edilerek öncelikle her bir program kazanımları için gerekli olancn içeriği, laboratuvar ve uygulama yapılacak olan alanların fiziki koşulları da gözetilerek öğrenciler gruplara ayrılacak ve dönüşümlü eğitim alabilmeleri için planlamalar yapılacak. Öğrencilerin hem grup çalışmalarında hem de bire bir yapacakları uygulamalarda enfeksiyon kontrolü için gerekli tedbirler, imkanlar dahilinde alınacak, uygulama yapılacak laboratuvar, birim ve merkeze göre öğrenciler, korunma önlemleri açısından bilgilendirilecek. Korunma önlemlerine riayet etmeyen öğrencilerin bu durumlarının tespit edilmesi halinde hem kendilerinin hem de diğer kişilerin sağlığını riske atma ihtimali bulunduğundan uygulamalara devam etmesine izin verilmeyecek.

        Uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, dijital ortamda desteklenmesi veya harmanlanmış uygulama yapılması durumunda da mümkün olan en etkin ve verimli yöntemlerin tercih edilmesi için program özelinde gerekli tedbirler alınacak.''

        ÜNİVERSİTELERDE ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

        Rehbere göre üniversitelerdeki derslikler ve çalışma salonlarındaki Kovid-19 tedbirleri şöyle belirlendi:

        - Akademik ve idari personel ile öğrencilerin aşılanmış olması çok önemli.

        - Üniversitelerde dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanmalı.

        - Kampüs içinde ortak kullanım alanları düzenli olarak temizlenmeli.

        - Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada sürdürülmeli.

        - Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe konulmalı. Ders içeriğine, faaliyet ve uygulamalara göre mesafe artırılmalı.

        - Derslik ve laboratuvarların havalandırmasına özellikle özen gösterilmeli.

        - Dersler mümkün olan en az sayıda kişi ile yapılmalı.

        - Blok ders yerine dersler arasında salonun büyüklüğüne göre, en az 10 dakika ara verilerek ortamın havalandırılması sağlanmalı.

        - Çalışma salonları ve sınıflarda kapasite planlaması yapılmalı, kalabalık grup çalışmalarından kaçınılmalı.

        - Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan faaliyetler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilmeli.

        - Damlacıkların yayılmasına yol açabileceği için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalı.

        - Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat edilmeli.

        - Dersliklerde oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalı.

        - Yerleşke içerisindeki yurtların öğrenciler tarafından kullanılması konusunda sosyal ortamlar için alınan tedbirlere uyulmalı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların alacağı kararlara uygun düzenlemeler yapılmalı.
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