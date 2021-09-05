Üniversiteler yüz yüze mi açılacak? Üniversiteler 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılına yüzyüze mi başlayacak?

Üniversitede esas olan sınıf ve kampüs içi yüz yüze eğitim olacak. Salgının bölgesel ve yerel seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkanları göz önünde bulundurularak üniversiteler, ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlayacak.

Salgının seyrine göre harmanlanmış (hibrit) öğrenme uygulamalarına da yer verilebilecek. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek amacıyla sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da yapılabilecek. Derslerde, zenginleştirilmiş içerik geliştirmeye ağırlık verilecek. Üniversitelerin uzaktan öğretimle ilgili teknik altyapısını belli standartlarda sürdürmesi sağlanacak.

YÖK AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde sınavların yüz yüze yapılacağını ancak koronavirüs vakalarının çok olduğu bölgelerde sınavların çevrimiçi düzenlenebileceğini açıkladı. Rehberde sınavlar hakkında, ''2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlar esas olarak yüz yüze yapılacak. Bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.'' ifadelerine yer verildi.

UYGULAMALI DERSLER NASIL YAPILACAK?

Geçmişe dönük tespit edilen veya gözlemlenen eksik konular tespit edilerek gerekli olması halinde hafta sonları da kullanılarak telafi eğitimleri verilecek. Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de aşı olmaları için teşvik edilecek.