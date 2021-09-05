Üniversite kayıtları nasıl yapılır 2021? KYK bursu ne kadar 2021? KYK burs ve yurt başvuruları

6) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

7) Varsakatkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

8)Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili tarih henüz netleşmedi. Başvurular ile ilgili tarihlerin önümüzdeki günlerde "https://kygm.gsb.gov.tr/" adresinden duyurulması bekleniyor. 2021 burs ücreti de henüz belli olmadı.