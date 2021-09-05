Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 05.09.2021 12:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.09.2021 12:50
    ABONE OL

    Üniversite kayıtları nasıl yapılır 2021? KYK bursu ne kadar 2021? KYK burs ve yurt başvuruları

    Eylül ayının yaşandığı şu günlerde milyonlarca öğrenci Üniversite kayıtları nasıl yapılır 2021? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bu sene YKS’den başarılı not alan ve tercihlerinde yerleşme şansını elde eden öğrenciler kayıtlarla ilgili tüm bilgileri merak ediyor. Diğer yandan KYK burs ve yurt başvuruları da merakla sorgulanan bilgilerden biri ve KYK bursu ne kadar 2021? Sorusuna cevap aranıyor. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Üniversite kayıtları nasıl yapılır 2021?

    Üniversite kayıtları nasıl yapılır 2021? KYK bursu ne kadar 2021? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. YKS sonrasında istedikleri okula yerleşenler kayıtlarla ilgili bilgileri merak ediyor. Kayıtlar için gereken belgelerin neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki eğitimde büyük katkı sağlayan KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

    2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların yüz yüze kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ 2021

    Üniversite kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Online(elektronik) üniversite kayıtları ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak.

    E-KAYIT NASIL YAPILIR?

    e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    E-KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

        4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.

        5) Nüfus cüzdan fotokopisi.

        6) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        7) Varsakatkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

        8)Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2021 KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili tarih henüz netleşmedi. Başvurular ile ilgili tarihlerin önümüzdeki günlerde "https://kygm.gsb.gov.tr/" adresinden duyurulması bekleniyor. 2021 burs ücreti de henüz belli olmadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fahiş fiyata bilet satan firmalar yandı!
        Haberler Eğitim Üniversite kayıtları nasıl yapılır 2021? KYK bursu ne kadar 2021? KYK burs ve yurt başvuruları…
            SON DAKİKA