PYBS İOKBS 2021 bursluluk sınavı (5,6,7,8,9,10,11.sınıf) taban puanı kaç? İOKBS (PYBS) bursluluk sınavı kaç net ve puanla kazanılır?

İOKBS Bursluluk sınavını kazanma yolları öğrenciler doğrultusundan araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Eylül 2021 tarihinde MEB doğrultusundan yapılan İOKBS (PYBS) sınavı amacıyla puan hesaplama yapan öğrenciler sınıflarına göre taban puanlarının kaç olduğunu merak edip araştırıyor. Sınavda başarılı olmak amacıyla ter döken binlerce öğrenci bursluluk sınavının kaç puanla kazanıldığını sorgulamaya başladı. 5,6,7,8,9,10,11. sınıfların katıldığı sınavda adaylar mesul oldukları alanlardan soruları yanıtlayacaklar. Peki, PYBS (bursluluk) kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 bursluluk sınavı (5,6,7,8,9,10,11.sınıf) taban puanı kaç? İşte bütün merak edilen detaylar...
BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI
Bursluluk sınavı taban puanları her yıl farklılık gösterse de ortalama olarak lüzum puanlar şu şekildedir:
Diğer kontenjanı amacıyla 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir
Öğretmen çocukları amacıyla 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir
Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet doğrultusundan korunun çocuklar amacıyla en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur
2021 yılsi amacıyla en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav neticeleri 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.