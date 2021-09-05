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    • Eğitim
    • 05.09.2021 15:58
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    • 05.09.2021 15:58
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    İstanbul Üniversitesi eğitim yüzyüze mi olacak? 2021-2022 İstanbul Üniversitesi'nde dersler uzaktan mı gerçekleşecek?

    Öğrenciler gündemde sıklıkla İstanbul Üniversitesi eğitim yüzyüze mi olacak? Sorusuna yanıt arar oldu. Koronavirüs salgınından dolayı milyonlarca öğrenci uzun zaman boyunca derslerini online işlemek zorunda kalmıştı. Okulların ve üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala İstanbul Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler derslerin online mı yoksa yüzyüze mi olacağını merak ederek araştırmaya başladı. Peki 2021-2022 İstanbul Üniversitesi'nde dersler uzaktan mı gerçekleşecek? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    İstanbul Üniversitesi eğitim yüzyüze mi olacak?

    İstanbul Üniversitesi eğitim yüzyüze mi olacak? 2021-2022 İstanbul Üniversitesi'nde dersler uzaktan mı gerçekleşecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs salgınından dolayı bir süredir online olarak devam eden eğitim yeni dönemde yüzyüze başlamaya hazırlanırken İstanbul Üniversitesi'nden de konuyla ilgili önemli açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİMLER YÜZYÜZE Mİ OLACAK?

    İstanbul Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

    1. Tüm öğretim düzeylerinde teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze öğretim modeliyle yapılacaktır.

    Bununla birlikte fiziki imkanların salgın şartları çerçevesinde en verimli şekilde kullanılabilmesi için programların niteliği, pedagojik yapısı ve derslerdeki öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak akademik birimlerin kararları doğrultusunda programların müfredatlarında yer alan derslerin AKTS toplamının en az %20'si ve en fazla %40'ını kapsayacak şekilde dijital öğrenme ve uzaktan eğitim yöntemi (harmanlanmış eğitim) kullanılacaktır.

    2. Tüm öğretim düzeylerinde yer alan dersler için sekiz içerik türündeki öğretim materyalinin (ders kitabı, ders notu, ders sunumu, ders videosu, ders kitabı linki, ders notu linki, ders sunumu linki, ders videosu linki) İstanbul Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi'ne yüklenilmesine devam edilecektir.

    3. Teorik ve uygulamalı derslerin ara (vize), bitirme (final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.

    4. Yüz yüze öğretim şekliyle yapılacak olan derslerde; salgının seyri, dersin pedagojik yapısı ve niteliği doğrultusunda ilgili akademik birimin kararı çerçevesinde seyreltilmiş ve/veya gruplamalı öğretim modelleri kullanılabilecektir.

    5. Yüz yüze yapılacak olan derslerde, dersliğin fiziki yapısı ve derse katılan öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak 20 dakikada bir - beş dakikayı aşmayacak şekilde ara verilip gerekli hijyen ve havalandırma koşulları sağlanabilecektir.

        6. Öğrencilerin kampüs alanlarına HES Kodları ile giriş yapmaları ve aşı kartlarını (sertifikalarını) hazır bulundurmaları gerekmektedir. Buna göre öğrencilerimizin kampüse girmek istediği tarihten en az 15 gün önce ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR Testini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        7. Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6.; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. ile Eczacılık Fakültesi 5. sınıflarında yer alan laboratuvar, klinik uygulama, intern ve stajyer uygulamaları ile Fen, Mimarlık ve Su Bilimleri Fakültelerinin laboratuvar ve atölye çalışmaları gerekli olan sağlık önlemleri alınarak yüz yüze yapılacaktır.

        8. Tıp Fakültesi'nde "ters yüz edilmiş öğrenme yöntemi" kullanılacak ve bu bağlamda derslerin teorik kısımları çevrim içi; uygulama kısımları ise ağırlıklı olarak vaka takdimleri ile yüz yüze yapılacaktır.

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        Haberler Eğitim İstanbul Üniversitesi eğitim yüzyüze mi olacak? 2021-2022 İstanbul Üniversitesi'nde dersler uzaktan mı gerçekleşecek?
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