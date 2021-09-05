İstanbul Üniversitesi eğitim yüzyüze mi olacak? 2021-2022 İstanbul Üniversitesi'nde dersler uzaktan mı gerçekleşecek?

Bununla birlikte fiziki imkanların salgın şartları çerçevesinde en verimli şekilde kullanılabilmesi için programların niteliği, pedagojik yapısı ve derslerdeki öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak akademik birimlerin kararları doğrultusunda programların müfredatlarında yer alan derslerin AKTS toplamının en az %20'si ve en fazla %40'ını kapsayacak şekilde dijital öğrenme ve uzaktan eğitim yöntemi (harmanlanmış eğitim) kullanılacaktır.

2. Tüm öğretim düzeylerinde yer alan dersler için sekiz içerik türündeki öğretim materyalinin (ders kitabı, ders notu, ders sunumu, ders videosu, ders kitabı linki, ders notu linki, ders sunumu linki, ders videosu linki) İstanbul Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi'ne yüklenilmesine devam edilecektir.

3. Teorik ve uygulamalı derslerin ara (vize), bitirme (final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.

4. Yüz yüze öğretim şekliyle yapılacak olan derslerde; salgının seyri, dersin pedagojik yapısı ve niteliği doğrultusunda ilgili akademik birimin kararı çerçevesinde seyreltilmiş ve/veya gruplamalı öğretim modelleri kullanılabilecektir.

5. Yüz yüze yapılacak olan derslerde, dersliğin fiziki yapısı ve derse katılan öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak 20 dakikada bir - beş dakikayı aşmayacak şekilde ara verilip gerekli hijyen ve havalandırma koşulları sağlanabilecektir.