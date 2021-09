5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen 2021 İOKBS sınavı dakikalar sonra başlayacak. Sınava katılım gösterecek adayların gündeminde İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek 2021? Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? soruları yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kısaca İOKBS hakkında son dakika tüm bilgiler haberimizde. İşte sınav giriş yerleri öğrenme ekranı ile diğer detaylar...

İOKBS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK 2021?

5 Eylül 2021 tarihinde yapılacak İOKBS sınavı saat 10.00'da başlayacak. Sınav tam 120 dakika sürecek. Adaylar 12.00'da sınavdan çıkacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru yöneltilecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İOKBS sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Adayların sınava giricekleri yeri bildiren giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları herhangi bir aksilik durumunda kendilerine yardımcı olacaktır. Giriş belgesi için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınava katılacak adaylar yanlışların doğruları götürüp götürmediğini merak ediyor. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanacak.

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İOKBS puanı aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanmaktadır;

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin İOKBS puanı elde edilecektir.

İOKBS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır: