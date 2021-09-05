İOKBS Bursluluk sınav yorumları 2021! Bursluluk sınavı zor mu kolay mı 2021?

İOKBS BURSLULUK SINAV YORUMLARI 2021!

İOKBS Bursluluk sınavı 2021 yılında 5 Eylül'de uygulandı. Sınav yorumları henüz gelmedi.

BURSLULUK SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Adaylar az sonra sınav hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Sınav saat 12:00 itibariyle tamamlandı. İlk yorumlar gelmeye başlamasıyla birlikte haberimizden öğrenebileceksiniz.

BURSLULUK SINAVINDA YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

İOKBS sınavına katılan adaylar 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediğini merak ediyor. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adaylar en geç 1 hafta içerisinde İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilecek.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

MEB 2021 İOKBS (bursluluk) sınav sonuç tarihini duyurdu. Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İOKBS PUAN HESAPLAMA

2021 İOKBS puanları, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır;

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin İOKBS puanı elde edilecektir.

İOKBS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır:

Kopya sonucu bazı testleri iptal edilen ve Toplam Ağırlıklı Standart Puanları, En Küçük Toplam Ağırlıklı Standart Puanın altında olan öğrencilerin, İOKBS Puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.