Bursluluk taban tavan puanları boş kontenjan! 5 Eylül bursluluk puanları kaç? 2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan?

Bursluluk taban puanları boş kontenjan! Bursluluk puanları kaç? 2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan? Bursluluk sınavı taban puanları sınava giren binlerce öğrenci doğrultusundan sorgulanıyor. 5 Eylül tarihinde sınava giriş yapan 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri, burs alabilmek amacıyla lüzumlu olan puanları merak ediyor. Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Peki, bursluluk taban puanları boş kontenjanlar nelerdir? Bursluluk puanları kaç? İşte 2021 İOKBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar sorusunun yanıtı!
KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
6.sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
6. Sınıfta okuyan ve İOKBS sınavına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur.
7. sınıflar iokbs'den kaç net yapmalı?
7. sınıflar iokbs'den kaç net yaparsa sınavdan başarılı olur? 80 net yaparak 460 ile İOKBS sınavında başarılı olur.
8. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
8. sınıflar İOKBS'den başarılı olmak için 94 net yapmaları gerekir. 94 net karşılığında 475 puan getirecektir.
9. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
9. sınıflar İOKBS'den kaç net çıkarmalı? 80 nete karşılık 439 puan alacak olan 9.sınıf öğrencileri bursluluk sınavından başarı elde etmiş olur.
10. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
10. sınıflar İOKBS sınavını kazanmak için 79 net çıkarmalı ve bu netlere karşılık 433 puana sahip olmuş olur.
11. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
11. sınıf öğrencileri İOKBS'den başarılı olması için 81 net ve 442 puan elde etmesi gerekir.
BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI BOŞ KONTENJANLAR!
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.