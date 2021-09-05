Bursluluk sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2021? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler? MEB İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2021 İOKBS sınavı bugün gerçekleşecek. Maddi durumu yetersiz olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini desteklemek amacıyla verilecek burslar için öğrencileri öncelikle İOKBS sınavına girmesi gerekiyor. 2021 İOKBS ile ilgili merak edilenler haberimizde. Bursluluk sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2021? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. 2021 İOKBS sınavı 5 Eylül'de saat 10.00'da başlayacak. İşte merak edilen soruların yanıtları ile MEB İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları...

BURSLULUK SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU 2021?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS sınavında 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.