Bursluluk sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2021? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler? MEB İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2021 İOKBS sınavı bugün gerçekleşecek. Maddi durumu yetersiz olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini desteklemek amacıyla verilecek burslar için öğrencileri öncelikle İOKBS sınavına girmesi gerekiyor. 2021 İOKBS ile ilgili merak edilenler haberimizde. Bursluluk sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2021? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. 2021 İOKBS sınavı 5 Eylül'de saat 10.00'da başlayacak. İşte merak edilen soruların yanıtları ile MEB İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları...
BURSLULUK SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU 2021?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS sınavında 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.
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BURSLULUK SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
İOKBS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağına dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Soru ve cevapların en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 İOKBS sınavının sonuçları ise 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden
ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
İOKBS NEDİR?
İOKBS sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanmaktadır. Eski adı PYBS yani Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı'dır. Yeni adı ise İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'dır.
5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN GEREKEN PUAN KAÇ?
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258