Bursluluk sınavı giriş bilgileri: 5.6.7. sınıf bursluluk sınavı kaç saat sürer? meb.gov.tr bursluluk sınavı okul öğrenme 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 Eylül 2021 tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS sınavı düzenleyecek. Açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan İOKBS için heyecanlı bekleyiş sürerken bir çok soru araştırılıyor. Peki 5.6.7. sınıf bursluluk sınavı kaç saat sürer? meb.gov.tr bursluluk sınavı okul öğrenme ekranına nereden ulaşabilirim? İşte Bursluluk sınavı giriş bilgileri...
5.6.7. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ SAAT SÜRER?
İOKBS adayları 5 Eylül'de saat 10.00'da sınava girecek. Sınav toplamda 120 dakika sürmektedir. Adaylar saat 12.00'da sınavdan çıkacak. Sınavda adaylara 4'er seçenekli 100 soru yöneltilecek.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Bursluluk sınavına ilişkin soru kitapçığı adayların erişimine açıldığında haberimizde yer alacaktır.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ GEREKLİ Mİ?
Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde adaylara duyuruldu. Adayların sınavda sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekir.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresindenilan edilecek.
İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.
BURSLARDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. Bu sınavın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı vermektir. Durumu iyi olan kişiler sınava girse de bu imkanlardan yararlanması mümkün olmadığı için sınava girmesine gerek yoktur.
Aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde ise sınava girseniz de imkanlardan yararlanamazsınız.
Bursluluk sınavı sırasında kişilerin fotoğrafları büyük önem taşımakta ve sıkı bir kontrol yapılmaktadır. Sınav giriş belgesini almanız için E-Okul üzerinden fotoğraflı bir hesap ile başvuru yapmanız gereklidir.