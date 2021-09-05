Bursluluk sınavı giriş bilgileri: 5.6.7. sınıf bursluluk sınavı kaç saat sürer? meb.gov.tr bursluluk sınavı okul öğrenme 2021!

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresindenilan edilecek.

İOKBS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.

BURSLARDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. Bu sınavın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı vermektir. Durumu iyi olan kişiler sınava girse de bu imkanlardan yararlanması mümkün olmadığı için sınava girmesine gerek yoktur.

Aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde ise sınava girseniz de imkanlardan yararlanamazsınız.

Bursluluk sınavı sırasında kişilerin fotoğrafları büyük önem taşımakta ve sıkı bir kontrol yapılmaktadır. Sınav giriş belgesini almanız için E-Okul üzerinden fotoğraflı bir hesap ile başvuru yapmanız gereklidir.