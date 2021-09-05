AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AKS sonuçları nereden öğrenilir? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı soru ve cevapları

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirildi. Tek oturumda düzenlenen sınav 120 dakika sürdü. Ataması yapılan öğretmenlerin 1 seneyi tamamlamasının ardından katılım gösterdiği sınav hakkında araştırmalar hızlandı. 81 il merkezinde yazılı olarak uygulanan sınavın sona ermesiyle AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AKS sonuçları nereden öğrenilir? soruları gündeme geldi. İşte 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı soru ve cevapları ile AKS sonuç tarihi...
AKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AKS soru ve cevapların yer aldığı kitapçık ÖSYM tarafından sınavdan kısa bir süre sonra yayımlanacak.
AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
AKS sınav sonuçları hakkında MEB'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.
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AKS SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.