2021 Adaylık Kaldırma Sınavı soru ve cevapları: AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AKS sonuçları nereden öğrenilir?

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?

2021 AKS sınavına katılan adaylar; sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr veya www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ÖYGGM'ye yapabilecekler.

Adaylar sınava itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile KDV dâhil 30 TL "SINAV İTİRAZ ÜCRETİ" adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklar.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM' ye teslim edilir. Sonuçlar da ÖYGGM tarafından adaylara duyurulur.

Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmamaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sorular, cevap anahtarı ve sonuçların www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.