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    • Eğitim
    • 05.09.2021 12:42
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    • 05.09.2021 12:42
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    2021 Adaylık Kaldırma Sınavı soru ve cevapları: AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AKS sonuçları nereden öğrenilir?

    Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirildi. Tek oturumda düzenlenen sınav 120 dakika sürdü. Ataması yapılan öğretmenlerin 1 seneyi tamamlamasının ardından katılım gösterdiği sınav hakkında araştırmalar hızlandı. 81 il merkezinde yazılı olarak uygulanan sınavın sona ermesiyle AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AKS sonuçları nereden öğrenilir? soruları gündeme geldi. İşte 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı soru ve cevapları ile AKS sonuç tarihi...

    takvim.com.tr
    2021 Adaylık Kaldırma Sınavı soru ve cevapları: AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    Adaylık Kaldırma Sınavı kısaca AKS 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asli öğretmenliğe geçiş için 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. 5 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayan sınav 120 dakika sürdü ve adaylar 12.00'da sınavdan çıktı. Sınavda adaylara toplam 100 çoktan seçmeli 5 seçenekli sorular soruldu. Bir hayli zorlu geçen sınavın ardından AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AKS sonuçları nereden öğrenilir? soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı soru ve cevaplar ile MEB AKS sınav sonuç tarihi...

    AKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    AKS soru ve cevapların yer aldığı kitapçık ÖSYM tarafından sınavdan kısa bir süre sonra yayımlanacak.

    ÖSYM AİS EKRANI

    AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

    AKS sınav sonuçları hakkında MEB'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

    AKS SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

    AKS 2021 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    AKS SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

    a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

    b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.

    ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

    e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?

        2021 AKS sınavına katılan adaylar; sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr veya www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ÖYGGM'ye yapabilecekler.

        Adaylar sınava itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile KDV dâhil 30 TL "SINAV İTİRAZ ÜCRETİ" adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklar.

        Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

        Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM' ye teslim edilir. Sonuçlar da ÖYGGM tarafından adaylara duyurulur.

        Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmamaktadır.

        2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sorular, cevap anahtarı ve sonuçların www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.
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        Haberler Eğitim 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı soru ve cevapları: AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AKS sonuçları nereden öğrenilir?
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