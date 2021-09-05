2021 Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları: AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Pandemi nedeniyle bir süredir online gerçekleştirilen AÖF sınavları uzun bir aranın ardından yüz yüze yapıldı. AÖF yaz okulu sınavları 4 Eylül 2021 tarihinde tamamlandı. Bu kez sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrencinin ter döktüğü sınav ile ilgi AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. İşte 2021 Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları diğer merak edilen soruların yanıtları...