2021 Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları: AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Pandemi nedeniyle bir süredir online gerçekleştirilen AÖF sınavları uzun bir aranın ardından yüz yüze yapıldı. AÖF yaz okulu sınavları 4 Eylül 2021 tarihinde tamamlandı. Bu kez sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrencinin ter döktüğü sınav ile ilgi AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. İşte 2021 Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları diğer merak edilen soruların yanıtları...
2021 AÇIKÖĞRETİM AÖF YAZ OKULU SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
4 Eylül 2021 Pazar günü yüz yüze düzenlenen AÖF sınavının soruları ve cevaplarının 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yayımlanması bekleniyor.
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. AÖF'ten konuya ilişkin resmi bir duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir. Öte yandan yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldığından öncesinde, yani önümüzdeki hafta içinde yayımlanacağı öngörülüyor.
AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.
AÖF SINAV NOTU NASIL HESAPLANIR?
Açıköğretim Sisteminde sınav notunuz, sınavdaki doğru cevaplarınızın sayısının 5 ile çarpılmasıyla çıkan sonuçtan, sınavdaki yanlış cevaplarınızın 1,25 ile çarpılmasıyla çıkan sonucun çıkarılması ile elde edilmektedir.