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    • Eğitim
    • 04.09.2021 22:56
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    • 04.09.2021 22:56
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    İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 İOKBS PYBS sınav konuları nelerdir? İşte taban puanları

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yarın gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar heyecanla sınav belgesine dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, İOKBS PYBS bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2021 İOKBS sınav konuları nelerdir? İşte taban puanlarıve merak edilenler...

    İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavına dair tüm bilgiler öğrenci ve velileri tarafından merakla araştırılıyor. Sınava dair merak edilen tüm detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyuruldu. Peki, İOKBS PYBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte tüm bilgiler...

    İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021?

    Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2021 yılında İOKBS bursluluk sınavı MEB tarafından 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

    İşte sınav konuları;

    SINAV NASIL OLACAK? KONULAR NELERDİR?

    Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, yarın saat 10.00'da başlayacak, 12.00'de sona erecek. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.

    Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacak. Öğrenciler, yanlarında getirecekleri fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava girecek.

    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı geçerli kabul edilecek. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınava kesinlikle alınmayacak.

        BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

        Bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir:

        Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

        Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

        Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

        2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

        BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

            ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

            h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

            ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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            Haberler Eğitim İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 İOKBS PYBS sınav konuları nelerdir? İşte taban puanları
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