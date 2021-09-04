İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 İOKBS PYBS sınav konuları nelerdir? İşte taban puanları

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavına dair tüm bilgiler öğrenci ve velileri tarafından merakla araştırılıyor. Sınava dair merak edilen tüm detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyuruldu. Peki, İOKBS PYBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte tüm bilgiler...
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021?
Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2021 yılında İOKBS bursluluk sınavı MEB tarafından 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
İşte sınav konuları;
SINAV NASIL OLACAK? KONULAR NELERDİR?
Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, yarın saat 10.00'da başlayacak, 12.00'de sona erecek. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacak. Öğrenciler, yanlarında getirecekleri fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava girecek.
T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı geçerli kabul edilecek. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınava kesinlikle alınmayacak.