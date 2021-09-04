İOKBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar? 2021 İOKBS boş kontenjanlar ve taban puanları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yarın gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar heyecanla taban puanları ve boş kontenjanlara dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar? İşte 2021 İOKBS boş kontenjanlar ve taban puanları
2020 İOKBS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
İşte kaç net kaç puan yapar sorusunun yanıtı;
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.
KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
6.sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
6. Sınıfta okuyan ve İOKBS sınavına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur.
7. sınıflar iokbs'den kaç net yapmalı?
7. sınıflar iokbs'den kaç net yaparsa sınavdan başarılı olur? 80 net yaparak 460 ile İOKBS sınavında başarılı olur.