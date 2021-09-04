Bursluluk sınavına girerken yanında bulunması gerekenler! İOKBS bursluluk sınav giriş belgesi alma ekranı! PYBS hangi okulda gireceğim?

İOKBS bursluluk imtihan giriş belgesi ve imtihan yerleri hakkında MEB tarafınca duyuru yayınlandı. 5 eylül 2021 Pazar günü bursluluk sınavına katılacak öğrenciler yanında bulundurması ihtiyaç duyulan belgeleri ve evrakları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursluluk sınavına 5,6,7,8,9,10,11. Sınıf öğrencileri giriş yapıyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar İOKBS Bursluluk sınavı için detayları sorgulamayı sürdürüyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim? İşte mevzu hakkında tüm bilgiler!
2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Öğrencilere sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?Bursluluk sınavı giriş yerleri belli oldu. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerlerini öğrenebilirsiniz.
2021 İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.