Üniversitelerde yüz yüze eğitim için hangi tedbirler alınacak? YÖK'ten son dakika açıklaması geldi

UYGULAMALI EĞİTİMLER NASIL YAPILACAK?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da geçmişe dönük tespit edilen veya gözlemlenen eksik kazanımlar üniversite kurulları tarafından değerlendirilecek, ilgili eksiklikler, uygulamalı eğitimlerle tespit edilerek gerekli olması halinde hafta sonları da kullanılarak telafi eğitimleri verilecek.

Uygulamaların yüz yüze devam edebilmesi için akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de aşılanmış olmalarına özen gösterilecek, aşı olmaları için teşvik edilecek.

Salgının seyri takip edilerek öncelikle her bir program kazanımları için gerekli olan uygulamalı eğitimlerin içeriği, laboratuvar ve uygulama yapılacak olan alanların fiziki koşulları da gözetilerek öğrenciler gruplara ayrılacak ve dönüşümlü eğitim alabilmeleri için planlamalar yapılacak. Öğrencilerin hem grup çalışmalarında hem de bire bir yapacakları uygulamalarda enfeksiyon kontrolü için gerekli tedbirler, imkanlar dahilinde alınacak, uygulama yapılacak laboratuvar, birim ve merkeze göre öğrenciler, korunma önlemleri açısından bilgilendirilecek. Korunma önlemlerine riayet etmeyen öğrencilerin bu durumlarının tespit edilmesi halinde hem kendilerinin hem de diğer kişilerin sağlığını riske atma ihtimali bulunduğundan uygulamalara devam etmesine izin verilmeyecek.

Uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, dijital ortamda desteklenmesi veya harmanlanmış uygulama yapılması durumunda da mümkün olan en etkin ve verimli yöntemlerin tercih edilmesi için program özelinde gerekli tedbirler alınacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlar esas olarak yüz yüze yapılacak. Bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.

KAMPÜS VE YERLEŞKELERDE ALINACAK ÖNLEMLER NELER OLACAK?

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılacak ve üniversite senatoları esnek karar alabilecek. Bu kapsamda derslikler ve çalışma salonlarındaki Kovid-19 tedbirleri şöyle belirlendi: