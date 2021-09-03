Üniversiteler Hibrit mi olacak 2021-2022? Üniversitelerde sınavlar yüz yüze mi, online mi olacak?

ÜNİVERSİTELER HİBRİT Mİ OLACAK 2021-2022?

Üniversiteler 13 Eylül'de açılacak. Ancak vaka artışlarının olduğu yerlerde duruma göre hibrit eğitim modeli uygulanabilecek. Salgının bölgesel seyrine göre kararı üniversiteler verebilecek. Rehberde yer alan bilgiye göre vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüs tamamen yüz yüze devam edebilecek. Koronavirüs pandemisi süresi boyunca devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.

Üniversitede esas olan sınıf ve kampüs içi yüz yüze eğitim olacak. Salgının bölgesel ve yerel seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkanları göz önünde bulundurularak üniversiteler, ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlayacak.

Salgının seyrine göre harmanlanmış (hibrit) öğrenme uygulamalarına da yer verilebilecek. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek amacıyla sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da yapılabilecek. Derslerde, zenginleştirilmiş içerik geliştirmeye ağırlık verilecek. Üniversitelerin uzaktan öğretimle ilgili teknik altyapısını belli standartlarda sürdürmesi sağlanacak.