Aşılamanın hız kazanmasıyla üniversitelerde yüz yüze eğitimin Eylül ayında başlanmasına karar verildi. Ancak vaka artışları nedeniyle okulların online eğitime ya da hibrit eğitim geçmesi ve sınavların da çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Bir süredir kafa karışıklığı yaşayan öğrenciler YÖK'ün hazırladığı "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi'' ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" rehber ile tüm sorulara yanıt buldu. Peki Üniversiteler Hibrit mi olacak 2021-2022? Üniversitelerde sınavlar yüz yüze mi, online mi olacak? İşte detaylı bilgiler...
ÜNİVERSİTELER HİBRİT Mİ OLACAK 2021-2022?
Üniversiteler 13 Eylül'de açılacak. Ancak vaka artışlarının olduğu yerlerde duruma göre hibrit eğitim modeli uygulanabilecek. Salgının bölgesel seyrine göre kararı üniversiteler verebilecek. Rehberde yer alan bilgiye göre vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüs tamamen yüz yüze devam edebilecek. Koronavirüs pandemisi süresi boyunca devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.
Üniversitede esas olan sınıf ve kampüs içi yüz yüze eğitim olacak. Salgının bölgesel ve yerel seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkanları göz önünde bulundurularak üniversiteler, ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlayacak.
Salgının seyrine göre harmanlanmış (hibrit) öğrenme uygulamalarına da yer verilebilecek. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek amacıyla sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da yapılabilecek. Derslerde, zenginleştirilmiş içerik geliştirmeye ağırlık verilecek. Üniversitelerin uzaktan öğretimle ilgili teknik altyapısını belli standartlarda sürdürmesi sağlanacak.
ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE Mİ OLACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde sınavların yüz yüze yapılacağını ancak koronavirüs vakalarının çok olduğu bölgelerde sınavların çevrimiçi düzenlenebileceğini açıkladı. Rehberde sınavlar hakkında, ''2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlar esas olarak yüz yüze yapılacak. Bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.'' ifadelerine yer verildi.
UYGULAMALI DERSLER NASIL YAPILACAK?
Geçmişe dönük tespit edilen veya gözlemlenen eksik konular tespit edilerek gerekli olması halinde hafta sonları da kullanılarak telafi eğitimleri verilecek. Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de aşı olmaları için teşvik edilecek.
Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberinde uygulamalı eğitimler hakkında da şu bilgilere yer verildi;
''Salgının seyri takip edilerek öncelikle her bir program kazanımları için gerekli olancn içeriği, laboratuvar ve uygulama yapılacak olan alanların fiziki koşulları da gözetilerek öğrenciler gruplara ayrılacak ve dönüşümlü eğitim alabilmeleri için planlamalar yapılacak. Öğrencilerin hem grup çalışmalarında hem de bire bir yapacakları uygulamalarda enfeksiyon kontrolü için gerekli tedbirler, imkanlar dahilinde alınacak, uygulama yapılacak laboratuvar, birim ve merkeze göre öğrenciler, korunma önlemleri açısından bilgilendirilecek. Korunma önlemlerine riayet etmeyen öğrencilerin bu durumlarının tespit edilmesi halinde hem kendilerinin hem de diğer kişilerin sağlığını riske atma ihtimali bulunduğundan uygulamalara devam etmesine izin verilmeyecek.
Uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, dijital ortamda desteklenmesi veya harmanlanmış uygulama yapılması durumunda da mümkün olan en etkin ve verimli yöntemlerin tercih edilmesi için program özelinde gerekli tedbirler alınacak.''