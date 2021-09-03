MEB İOKBS bursluluk sınavı kaç soru, kaç dakika 2021? 5 Eylül Bursluluk sınavına nerede gireceğim?

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınav süresi 120 dakika olarak belirlendi.