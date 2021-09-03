MEB İOKBS bursluluk sınavı kaç soru, kaç dakika 2021? 5 Eylül Bursluluk sınavına nerede gireceğim?

İlköğretim 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı için yüzbinlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. MEB, Maddi durumu iyi olmayan ve başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla her yıl İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kısaca İOBS düzenliyor. Bu yıl da bu hafta sonu yapılması planlanan İOKBS için giriş belgeleri yayımlandı. Peki MEB İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İOKBS bursluluk sınavı kaç soru, kaç dakika 2021? İşte adayların sıklıkla araştırdığı 5 Eylül Bursluluk sınavına nerede gireceğim? sorusunun yanıtı ve tüm detaylar...
5 EYLÜL BURSLULUK SINAVINA NEREDE GİRECEĞİM?
2021 yılında İOKBS 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da başlayacak.
Sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde adaylara duyurulmuştu. Öğrencilerin sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması önemlidir. 2021 İOKBS sınavı için giriş belgelerinizi aşağıdaki ekranıdan linke tıklayarak çıkartabilirsiniz.
İOKBS BURSLULUK SINAV YERİ ÖĞRENME EKRANI
İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.
Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.
Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.
Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.
Sınav süresi 120 dakika olarak belirlendi.