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    • Eğitim
    • 03.09.2021 11:56
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    • 03.09.2021 12:15
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    3 Eylül 20 bin sözleşmeli öğretmen e-Devlet T.C ile sonuç sorgulama! MEB atama sonuçları isim isim sıralı tam liste 2021!

    3 Eylül 20 bin sözleşmeli öğretmen atama e-Devlet T.C ile sonuç sorgulama! MEB atama sonuçları sıralı tam liste! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için beklenen gün geldi çattı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama sonuçları isim isim sıralı tam liste!

    takvim.com.tr
    3 Eylül 20 bin sözleşmeli öğretmen e-Devlet T.C ile sonuç sorgulama!

    Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı ve tercih sonuçları için beklenen gün geldi çattı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama sonuçları isim isim sıralı tam liste!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecinin detayları belli oldu. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklandı.

    E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇ SORGULAMA

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitmişti.

    Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

    Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.

    GÖREVE BAŞLARKEN İSTENİLEN BELGELER

    Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

    Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.



        Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

        Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

        Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
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        Haberler Eğitim 3 Eylül 20 bin sözleşmeli öğretmen e-Devlet T.C ile sonuç sorgulama! MEB atama sonuçları isim isim sıralı tam liste 2021!
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