3 Eylül 20 bin sözleşmeli öğretmen e-Devlet T.C ile sonuç sorgulama! MEB atama sonuçları isim isim sıralı tam liste 2021!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecinin detayları belli oldu. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklandı.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇ SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitmişti.

Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.