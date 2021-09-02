İOKBS sınav giriş belgesi çıkartma ekranı! Bursluluk sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır 2021? Giriş belgesi gerekli mi?

'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kısaca İOKBS Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmektedir. ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılan sınavla öğrencileri eğitim bursu almaya haz kazanıyor. Bu yıl da önümüzdeki hafta sonu uygulanacak sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava girişlerde belgenin gerekli olup olmadığı sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Bursluluk sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır 2021? Giriş belgesi gerekli mi? İşte İOKBS sınav giriş belgesi çıkartma ekranı...