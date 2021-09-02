İOKBS sınav giriş belgesi çıkartma ekranı! Bursluluk sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır 2021? Giriş belgesi gerekli mi?

'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kısaca İOKBS Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmektedir. ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılan sınavla öğrencileri eğitim bursu almaya haz kazanıyor. Bu yıl da önümüzdeki hafta sonu uygulanacak sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava girişlerde belgenin gerekli olup olmadığı sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Bursluluk sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır 2021? Giriş belgesi gerekli mi? İşte İOKBS sınav giriş belgesi çıkartma ekranı...
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021?
2021 yılında İOKBS bursluluk sınavı MEB tarafından 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınav sonuçları da 28 Eylül'de açıklanacak. Öğrenci ve velileri sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabilecek.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR? GEREKLİ Mİ?
İOKBS bursluluk sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Adayların sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması sağlıklı olacaktır. 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
2021 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ÇIKARTMA EKRANI