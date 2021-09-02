AÖF'ten son dakika flaş açıklama: Netleşti! ATA AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi çıkartma ekranı!

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF'ten yaz okulu sınav açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencilerimiz,

Sizlerin sağlığını önemsediğimiz için ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda alınan tüm tedbirleri titizlikle uygulayarak Yaz Okulu sınavlarımızı yüz yüze gerçekleştireceğiz.'' denildi.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini teminleri esnasında alınan HES kodları kontrol edilerek riskli veya temaslı olduğu tespit edilenler özel salonlarda sınava alınacak. ATA AÖF'ün açıklamasında ''Maske-mesafe-hijyen kurallarına uymakta göstereceğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dileriz.'' ifadelerine de yer verildi.