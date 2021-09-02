AÖF'ten son dakika flaş açıklama: Netleşti! ATA AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi çıkartma ekranı!

ATA AÖF öğrencileri için bir hayli önemli yaz okuluna dair son dakika açıklama geldi. ATA AÖF yaz okulu sınavlarının pandemi nedeniyle uzaktan yapılması bekleniyordu. Öğrenciler bir süredir AÖF'ten gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Beklenen açıklama yapıldı ve ATA AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi, online mi yapılacak? sorusu yanıt buldu. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi çıkartma ekranı ile AÖF yaz okulu sınav tarihi ve son dakika AÖF açıklaması...
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF'ten yaz okulu sınav açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencilerimiz,
Sizlerin sağlığını önemsediğimiz için ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda alınan tüm tedbirleri titizlikle uygulayarak Yaz Okulu sınavlarımızı yüz yüze gerçekleştireceğiz.'' denildi.
Öğrenciler sınav giriş belgelerini teminleri esnasında alınan HES kodları kontrol edilerek riskli veya temaslı olduğu tespit edilenler özel salonlarda sınava alınacak. ATA AÖF'ün açıklamasında ''Maske-mesafe-hijyen kurallarına uymakta göstereceğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dileriz.'' ifadelerine de yer verildi.
ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kaydı öncesi açılacak derslerin listesi kontrol edilmelidir. Yaz okulunda açılacak derslerin listesine AÖF'ün web sitesindeki duyurulardan ulaşabilirsiniz. Materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimi yapılabilmesi için öncelikle sınav merkezi il seçiminin yapılması gerekiyor.