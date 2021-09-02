5. sınıflar ne zaman açılacak 2021? 5. sınıf ihtiyaç listesi ve yüz yüze eğitim ders programı!

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir online eğitim gören öğrenciler 6 Eylül'de okullarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Yüz yüze eğitim az bir süre kala 5. sınıf öğrencileri ve velileri okulların son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. Veli ve öğrenciler için okul hazırlıkları sürerken 5. sınıf ihtiyaç listesi ve yüz yüze eğitim ders programı da yoğun olarak merak ediliyor. İşte 5. sınıflar ne zaman açılacak 2021? 5. sınıf ihtiyaç listesinde neler var? Yüz yüze eğitim ders programı nasıl? sorularının yanıtları...
MEB 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİNİ AÇIKLADI
2021-2022 eğitim öğretim yılında ders zili 6 Eylül'de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak. Karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
5. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
5.sınıf öğrencileri için de dersler 6 Eylül'de başlayacak. Bu yıl online eğitim olmayacağından yüz yüze eğitim zorunlu olacak. Ancak Milli Eğitim Bakanı Özer, mazereti olan ve yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA platformundan eğitime devam edileceğini bildirdi.
5.SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ 2021
- Çıtçıtlı dosya
- Klasör
- Çanta
- Suluk
- Kurşun kalem, uçlu kalem
- Kırmızı kalem
- Tükenmez kalem
- Kalemlik
- Silgi
- Açacak
- Yapıştırıcı
- Makas
- Sunum dosyası Türkçe defteri, 80-100 yapraklı çizgili büyük boy defter
- Müzik dersi için müzik defteri
- Müzik dersi için flüt veya melodika(okulun tercihine göre)
- Matematik defteri 100-120 yapraklı kareli büyük boy defter
- Fen ve teknoloji defteri, 40-60 yapraklı kareli büyük boy defter
- İngilizce defteri, 80-100 yapraklı çizgili küçük boy defter
- Sosyal bilgiler defteri 40-60 yapraklı çizgili büyük boy defter
- Din kültürü ve ahlak bilgisi defteri 40-60 yapraklı çizgili küçük boy defter
- Bilişim teknolojileri ve yazılım defteri 40-60 yapraklı çizgili küçük boy defter
- Resim dersi için resim dosyası
- Resim dersi için
- Pastel boya,
- Sulu boya,
- Keçeli kalem seti
- Pergel
- Gönye
- İletki
- 30 ya da 50 cm'lik cetvel,
- Şablon cetvel
- Sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü,
- Yazım kılavuzu
- Eşofman takımı
- Spor ayakkabı
5.SINIF YÜZ YÜZE EĞİTİM DERS PROGRAMI
5. sınıflar için yüz yüze eğitim ders programı öğretmenleri tarafından duyurulacak. Yüz yüze eğitimin uygulanış biçimini anlatan Bakan Mahmut Özer, öğretmen, öğrenci ve okul personelinin okul bahçesinden itibaren maske takacağını bildirdi.
Ayrıca okuldaki bulaş riskinin en aza indirilmesi için iki doz aşısını olmayan öğretmen ve personelin haftada 2 kez negatif PCR testini beyan etmesi istenecek. Okul personeli ve öğretmenler dışında kimsenin okula girişine izin verilmeyecek. Tenefüsler ve sınıf havalandırmaları da koronavirüs bulaşını engellemek üzere yeniden planlanacak.