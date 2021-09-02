5. sınıflar ne zaman açılacak 2021? 5. sınıf ihtiyaç listesi ve yüz yüze eğitim ders programı!

5.SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ 2021

Çıtçıtlı dosya

Klasör

Çanta

Suluk

Kurşun kalem, uçlu kalem

Kırmızı kalem

Tükenmez kalem

Kalemlik

Silgi

Açacak

Yapıştırıcı

Makas

Sunum dosyası Türkçe defteri, 80-100 yapraklı çizgili büyük boy defter

Müzik dersi için müzik defteri

Müzik dersi için flüt veya melodika(okulun tercihine göre)

Matematik defteri 100-120 yapraklı kareli büyük boy defter

Fen ve teknoloji defteri, 40-60 yapraklı kareli büyük boy defter

İngilizce defteri, 80-100 yapraklı çizgili küçük boy defter

Sosyal bilgiler defteri 40-60 yapraklı çizgili büyük boy defter

Din kültürü ve ahlak bilgisi defteri 40-60 yapraklı çizgili küçük boy defter

Bilişim teknolojileri ve yazılım defteri 40-60 yapraklı çizgili küçük boy defter

Resim dersi için resim dosyası

Resim dersi için

Pastel boya,

Sulu boya,

Keçeli kalem seti

Pergel

Gönye

İletki

30 ya da 50 cm'lik cetvel,

Şablon cetvel

Sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü,

Yazım kılavuzu

Eşofman takımı

Spor ayakkabı

5.SINIF YÜZ YÜZE EĞİTİM DERS PROGRAMI

5. sınıflar için yüz yüze eğitim ders programı öğretmenleri tarafından duyurulacak. Yüz yüze eğitimin uygulanış biçimini anlatan Bakan Mahmut Özer, öğretmen, öğrenci ve okul personelinin okul bahçesinden itibaren maske takacağını bildirdi.

Ayrıca okuldaki bulaş riskinin en aza indirilmesi için iki doz aşısını olmayan öğretmen ve personelin haftada 2 kez negatif PCR testini beyan etmesi istenecek. Okul personeli ve öğretmenler dışında kimsenin okula girişine izin verilmeyecek. Tenefüsler ve sınıf havalandırmaları da koronavirüs bulaşını engellemek üzere yeniden planlanacak.