Tercih yapanların yüzde 85’i yerleşti

Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı, heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih yapan adayların yüzde 85.80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini belirterek, "Yüzde 52.02'si ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27.52'si 1'inci tercihine, yüzde 14.41'i 2'inci tercihine, yüzde 10.09'u 3'üncü tercihine yerleşti" dedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise herhangi bir programa yerleşemeyenlerin üzülmemesini ve ümitsizliğe kapılmamasını isterken, ek yerleştirmelerin altını çizdi: "Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim." (FATMA GÖKSU)
ŞAMPİYONLAR MEDİPOL'DE
2021 YKS'de Sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Hasan Mert ile Sayısal ikincisi Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4'üncüsü Mustafa Bora Köseoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etti. Uluslararası Tıp Fakültesi'nin (UTF) 10 kişilik kontenjanı YKS'yi ilk 51'de tamamlayan adaylardan oluştu. Mert, Sağlık Yöneticiliği'ni tercih etti. Gürbüz ile Köseoğlu ise UTF'ye yerleşti. Türkiye 11'incisi Muhammet Eren Bayar, 25'incisi Hasan Mollaoğlu, 41'incisi Beyza Çakıl, 42'ncisi Mehmet Emre Tekinşen, 43'üncüsü Seyhan Çakmak, 45'incisi Sevde Kaya, 48'incisi Berke Deliveli ve 51'incisi Ahmet Berat Gültekin de Medipol UTF'yi kazandı. Türkiye 59'uncusu Hasan Kocabey, 61'incisi Caner Kırçiçek, 65'incisi Osman Alışkan ve 87'ncisi Zeynep Coşkun da Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesi'ni kazandı.
ŞAMPİYONLAR MEDİPOL'DE
2021 YKS'de Sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Hasan Mert ile Sayısal ikincisi Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4'üncüsü Mustafa Bora Köseoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etti. Uluslararası Tıp Fakültesi'nin (UTF) 10 kişilik kontenjanı YKS'yi ilk 51'de tamamlayan adaylardan oluştu. Mert, Sağlık Yöneticiliği'ni tercih etti. Gürbüz ile Köseoğlu ise UTF'ye yerleşti. Türkiye 11'incisi Muhammet Eren Bayar, 25'incisi Hasan Mollaoğlu, 41'incisi Beyza Çakıl, 42'ncisi Mehmet Emre Tekinşen, 43'üncüsü Seyhan Çakmak, 45'incisi Sevde Kaya, 48'incisi Berke Deliveli ve 51'incisi Ahmet Berat Gültekin de Medipol UTF'yi kazandı. Türkiye 59'uncusu Hasan Kocabey, 61'incisi Caner Kırçiçek, 65'incisi Osman Alışkan ve 87'ncisi Zeynep Coşkun da Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesi'ni kazandı.