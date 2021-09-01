Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi bugün başlıyor

Hazırlıklar yapıldı, geri sayım başladı. Yeni eğitim öğretim yılı, 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze eğitimle başlayacak. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ise bugün uyum eğitimine geçecek.
Öğrencilere okul girişinde maske ve dezenfektan dağıtılacak.
VELİLERDEN PCR TESTİ İSTENMEYECEK
Öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Sonuçlar kayıt altında tutulacak.
Öğrencilerden ve velilerden ise PCR testi talep edilmeyecek.
"UYUM SÜRECİNDE EN ÖNEMLİ GÖREV VELİLERE DÜŞÜYOR"
Peki, uzun zamandır okuldan uzak kalan öğrenciler, okula nasıl uyum sağlayacak?
Eğitim Bilimleri Uzmanı Ömer Akar, "Okula ilk geldikleri günün teneffüsünde çocuklar hiç sosyalleşmeden cebindeki telefonları çıkarıp hiç teneffüse çıkmadan, oturdukları sıralarda telefonlarıyla sosyal medyada iletişime devam ettiler; ama akabinde hemen 2 hafta sonrasında çocuklarımızın hemen kaynaştığı, bazı şeylere dikkat ederek keyif aldığını beraber zaman geçirdiklerini görüyoruz" dedi.
Okula uyum sürecinde en önemli görevin velilere düştüğünü belirten Akar, "Çocuklarımızda tabii bu sürecin sonunda bazı kaygılar gelişti. Bu kaygıları gidermek için onları rahatlatmak için yanlarında olmaları gerekiyor" diye konuştu.
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI
1- Türkiye genelinde eğitim alan 18 milyon dolayında öğrencinin tümü için yüz yüze eğitim ne zaman başlatılacak? Yüz yüze eğitim, tam zamanlı mı olacak?
1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenlenecek. Bu öğrenciler, okullara belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler. Uyum eğitiminde öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.
Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.
-Tüm kademeler için okul başlama tarihi 6 Eylül
Diğer tüm kademelerde eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleri ile 6 Eylül'de tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün ve tam zamanlı olarak başlatılacak. Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.
Bu süreçte Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek.
Öte yandan, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.